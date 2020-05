​Noorwegen moet Vikingschip van 1200 jaar oud redden

Vikingschip Gjellestad is al 1.200 jaar oud en ligt dus ook ongeveer al zo lang in de grond. Noorse archeologen vinden het mooi geweest: dit bijzondere stukje geschiedenis moet worden opgegraven. Het schip blijkt namelijk in zwaar weer.



Vikingvrouwen

Het is nog steeds een van de grootste vraagstukken van geschiedenisfans: hoe zat het met de rol van vrouwen in de vikingtijd? Waren zij er vooral om te koken en voor kinderen te zorgen (en ze ook volop op de wereld te zetten)? Of waren er ook vrouwen onder de vikingstrijdkrachten. Vrouwen die meer waren dan een schildmeid?

De gemoederen onderling lopen af en toe hoog op als het hierom gaat. Zo werd er in Zweden een graf gevonden van een Vikingvrouw. Eentje die was begraven met alleen maar wapens, wat impliceerde dat ze een gevreesde krijger moest zijn. Toch is zelfs die vondst niet genoeg om iedereen te overtuigen over Vikingvrouwen. Tijd voor opheldering, die we hopelijk vinden op de Gjellestad.

Vikingschip Gjellestad

Dat is het Vikingschip dat op een grondpenetrerende radar werd gevonden. Het is inmiddels twee jaar geleden dat het 20 meter lange schip werd gevonden. Niet op de bodem van de zee, maar op een boerenveld in Østfold. Hoewel archeologen het eerst een goede, veilige plek vonden voor dit nog zeer goed in tact gebleven schip, komen ze daar nu van terug. Schimmels blijken het hout stukje bij beetje weg te vreten. Het is de hoogste tijd dat de Gjellestad weer ‘boven’ komt.

Het wordt de eerste keer in een eeuw tijd dat archeologen een Vikingschip gaan uitgraven. In juni start het project, dat mogelijk nog meer mooie ontdekkingen teweeg kan brengen. Het was in de tijd dat Gjellestad nog op zee te vinden was tamelijk normaal dat een schip gold als tombe van een leider. Of dat hier ook het geval is, dat moet nog worden blootgelegd. Sowieso kan er dan ook meer worden gezegd over het schip en zijn leeftijd, want dan kunnen de ringen in het hout worden onderzocht.

Archeologie

Het zal sowieso niet een schip in perfecte staat zijn: er lijken al wat delen te zijn weggeploegd door de jaren heen. Het is ook maar de vraag of ze wel botten gaan vinden. Die zijn namelijk vooral goed in gronden rijk aan calcium. De grond om Gjellestad is juist wat zuur. Bovendien lijkt het er op de radarbeelden op dat er al eens wat grond is omgewoeld. Wie weet is het graf dus allang geroofd. We hopen van niet, want er zijn nog veel te veel Vikingvragen onbeantwoord.