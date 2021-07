Nederland heeft de meeste fietsvriendelijke steden ter wereld

Het kan bijna geen verrassing zijn, want fietsen zit veel Nederlanders in de genen: we hebben in ons land de meeste fietsvriendelijke steden. Meer dan waar ook ter wereld. We mogen daar best trots op zijn! Want waar anders is de infrastructuur voor fietsers zo goed? Fietspaden liggen overal, de afstanden zijn vaak kort en ons land is hartstikke plat. Dat alles maakt het ideaal om de fiets te pakken. Jaarlijks stelt de Amerikaanse fietsorganisatie People For Bikes een lijst op met de meest fietsvriendelijke steden ter wereld. Op de eerste plaats staat ons eigen Utrecht.

Beste fietsnetwerk ter wereld

In ons land hebben we het beste fietsnetwerk ter wereld. Het is daarom geen wonder dat we goed scoren op deze lijst. Bij het samenstellen ervan wordt niet alleen gekeken naar de fietsinfrastructuur, maar ook hoe inwoners van de stad denken over de fietsmogelijkheden. 767 steden in 12 landen zijn meegenomen in het onderzoek. We staan maar liefst 5 keer in de top 10, die er als volgt uitziet:

Utrecht Zwolle Groningen Princetown (Verenigde Staten) Amsterdam Kopenhagen (Denemarken) Rotterdam Barcelona Sevilla Antwerpen

Van autovriendelijk naar fietsvriendelijk

In de Verenigde Staten zijn de meeste steden heel autovriendelijk. Dat was trouwens op de meeste plekken in Europa niet anders. Toen de brandstofprijzen in de jaren 70 enorm stegen, werd de fiets als vervoermiddel populairder dan ooit. En we fietsten in het vlakke Nederland al graag. Die 'carfriendly' steden in de Verenigde Staten zorgen ervoor dat maar weinig mensen fietsen of de infrastructuur voor fietsers verbetert, zo lezen we op People For Bikes. In Utrecht, de stad met de hoogste score wereldwijd (!) bezit 98% van alle inwoners minstens één fiets. De faciliteiten voor fietsers zijn uitstekend en de kosten voor het bouwen en verbeteren van de infrastructuur zijn dan wel hoog, het levert nog veel meer op. Zoals minder luchtvervuiling en lagere zorgkosten omdat de gezondheid van mensen die fietsen gemiddeld gezien beter is.

De fietsenstalling doolhof op Utrecht Centraal

Wij maken er vooral grapjes over: de fietsenstalling op het vernieuwde Utrecht Centraal. Iedereen die er ooit is geweest weet waar ik het over heb. Een waar ondergronds doolhof wacht er op je. Maar de Amerikanen vinden het 'fantastic'. Want het lijkt op een parkeergarage voor auto's. Inclusief digitale richtingaanwijzers en borden die aangeven waar plek is voor je fiets.

Doen we dan alles goed? Gelukkig zijn er nog wat verbeterpunten. Want de helft van de Nederlandse respondenten geeft aan weinig te weten over het fietsbeleid van de stad. En tweederde geeft aan zich soms onveilig te voelen op de fiets.