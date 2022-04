Maakt Google Russische militaire installaties 'openbaar'?

Google ontkent echter dat het ook maar iets aan de betreffende beelden aangepast heeft. ‘Alles wat er op te zien is, was ook al zo, ‘ongeblurred’, te zien voordat de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne begon’, aldus een woordvoerder van Google.

Dit keer is Google weer aan de beurt. Naar aanleiding van een tweet van het Oekraïense leger wordt de zoek-gigant er door de Russische (staats)media van beschuldigd dat het satellietbeelden van Russische militaire installaties zichtbaar gemaakt heeft op Google maps. Beelden die volgens deze media voorheen ‘geblurred’ waren. Met andere woorden, Google helpt de Oekraïne. Nog los van het feit dat Oekraïne (nog) niet gestart is met het aanvallen van Russische doelen in Rusland, lijkt het erg onwaarschijnlijk dat het land, of welke andere militaire leiding dan ook, satellietbeelden van Google gebruikt om doelen te selecteren.

De informatie-oorlog is, naast alle humanitaire ellende, is een van de onvermijdelijke gevolgen van de oorlog die Rusland over de Oekraïne uitgestort heeft. Ook online, op nieuwssites en de diverse social media kanalen, zijn beide partijen volop bezig elkaar van alles toe te wensen en in de schoenen te schuiven. Daarbij worden met enige regelmaat ook de uitgevers en eigenaren van de online kanalen betrokken.

Storm in een glas water

De vraag is natuurlijk wie gelijk heeft en of de beelden ook echt van Google maps afkomstig zijn. Welnu dat laatste is voor een van de beelden – de haven rechtsboven in de tweet - in ieder geval door The Verge met succes geverifieerd. Daarmee is echter nog niet gezegd dat Google de betreffende beelden sinds het start van de oorlog ook daadwerkelijk gewijzigd heeft.

Ja, doorgaans worden militaire installaties op de satellietbeelden van Google maps ‘geblurred’. Echter, er zijn ook genoeg voorbeelden te vinden van militaire installaties die op Google maps wél gewoon zichtbaar (gebleven) zijn. Een goed voorbeeld daarvan ligt bij mij om de hoek. De NATO AWACS-basis in Teveren (Geilenkirchen). Die is op de satellietbeelden van Google maps in volle glorie te zien, inclusief de AWAC-toestellen.