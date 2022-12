'Lufthansa gaat het noodlijdende ITA Airways redden'

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben een paar extreem moeilijke jaren achter de rug. Hoewel het herstel dit jaar ingezet is, vooral dankzij het einde van de coronamaatregelen, is het nog lang niet overal weer rozengeur en maneschijn. Zo verkeert ITA Airways al jaren, en nog steeds, in zwaar weer. Maar, er is licht aan het eind van de tunnel te zien. Lufthansa zou namelijk op het punt staan ITA Airways over te nemen. De Italiaanse krant Il Messaggero claimt te weten dat een deal nog voor het eind van dit jaar in het verschiet ligt.

Lufthansa wil wel, andere kandidaten vielen af

De opvolger van Alitalia, dat midden in de coronacrisis failliet ging en met hulp van de Italiaanse staat een doorstart maakte, staat al een tijdje in de etalage, maar de afgelopen maanden vielen potentiële overnamekandidaten een voor een af, waaronder ook KLM-Air France.

Op dit moment is ITA Airways nog volledig in handen van de Italiaanse staat, maar volgens de Italiaanse krant heeft premier Meloni haar fiat voor de overname door Lufthansa al voor de Kerst gegeven.