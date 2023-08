KNVB heeft een nieuwe cashcow: boetes voor misdragingen publiek

Misdragingen van het voetbalpubliek, van rellen tot veldbestormingen en het gooien met flesjes, blikjes, bekertjes, vuurwerk en aanstekers, zijn niet nieuw. Clubs worden voor dit soort supportersgeweld al langer beboet. Echter, zo heeft de NOS becijferd aan de hand van de uitgedeelde boetes in de afgelopen jaren, het aantal boetes is sinds de coronaperiode geëxplodeerd. In twee seizoenen voorafgaand aan de pandemie deelde de voetbalbond in totaal 29 boetes uit voor ‘plublieksmisdragingen’ of supportersgeweld. De afgelopen twee seizoenen waren dat er maar liefst 167. Dat is een stijging van 575 procent. De KNVB beboet overigens niet alleen de clubs uit de Ere- en Eerste Divisie, maar ook de zaterdag- en zondag amateurs (Tweede Divisie is dat tegenwoordig)

PEC Zwolle en PSV ‘koploper’, Almere City publiek gedraagt zich het best

De clubs met de meeste boetes zijn PEC Zwolle en PSV. Met name de vele boetes voor de Zwolse club, met een kleiner stadion dat zeker niet altijd uitverkocht is, vallen op. In totaal werd PEC vijftien keer beboet. De club moest de afgelopen twee seizoenen 83.750 euro aftikken aan de KNVB. Daarnaast loopt ook de proeftijd voor drie voorwaardelijke boetes van in totaal 15.000 euro. PSV moest zelfs 84.500 euro aan boetes betalen aan de KNVB en heeft ook nog 11.250 euro aan voorwaardelijke boetes ‘open staan’. De twee andere clubs uit de traditionele top 3, Ajax en Feijenoord, staan met respectievelijk 37.500 (waarvan 12.500 voorwaardelijk) en 36.250 euro (3.750 voorwaardelijk) op de negende en tiende plek.

Van de clubs in de hoogste twee divisies (Eredivisie en KKD) gedraagt het publiek van Almere City zich het best. Die club kreeg de afgelopen twee seizoenen ‘slechts’ maar één boete, van 3.750 euro aan boetes die ook nog eens voorwaardelijk opgelegd werd.