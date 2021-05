India waarschuwt dat koeienstront niet beschermt tegen COVID-19

Er zijn sinds de uitbraak van het coronavirus al heel wat middeltjes de revue gepasseerd die je mogelijk zouden kunnen beschermen tegen het virus, waar nog altijd geen medicijn voor bestaat. Die variëren van serieuze medicijnen of combinaties daarvan, waarvan ook niet bewezen kan worden dat het helpt, tot soms bizarre ‘huis tuin en keukenmiddeltjes’ die bij weldenkende mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Iedereen kan zich ongetwijfeld nog wel Trump’s idee om desinfectiemiddel, zoals cloor, te drinken, herinneren. Insmeren met koeienstront tegen corona Het meest recente voorbeeld van zo’n ‘huis tuin en keukenmiddel’ heeft zijn intrede gedaan bij een groep monniken in India. Zij geloven dat insmeren met, of badderen in, koeienstront en -urine hen beschermt tegen het coronavirus en COVID-19. De monniken gaan een keer per week naar een koeienverblijf om zich te ‘behandelen’, zoals in de video hieronder te zien is.

Inmiddels heeft de Indiase overheid in een officiële verklaring laten weten dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat dit onwelriekende middeltje ook echt werkt. Behalve dat je er verschrikkelijk van gaat stinken, al zullen sommige Indiërs daar anders over denken aangezien koeien daar heilige dieren zijn, is er dus geen enkele garantie dat je daardoor dus ook niet meer ontvankelijk bent voor het coronavirus. Inmiddels heeft het idee wel al behoorlijk wat navolging gekregen in India. Online, waaronder op Twitter, duiken steeds meer video's op van mensen die de koeienstront oplossing een kans willen geven.

Natuurlijk mag iedereen zelf bepalen wat hij of zij wel of niet wil proberen om uit de greep van het coronavirus te blijven, maar ik denk dat rustig afwachten tot je gevaccineerd kunt worden, en intussen de andere bekende preventieve maatregelen hanteren, toch echt de beste optie is.