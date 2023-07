​IKEA bestaat 80 jaar: 8 bijzondere wetenswaardigheden

28 juli, morgen, bestaat de Zweedse meubelgigant IKEA tachtig jaar. Het was in 1943 dat Ingvar Kamprad Älmhult oprichtte: een Zweeds postorderbedrijf. Hoewel Kamprad in 2018 is overleden, is zijn legacy heel duidelijk. Het is vierkant, blauw-geel en heeft meubels met vreemd klinkende namen als Poang en Vappeby. IKEA dus. Er zijn 462 IKEA’s in 62 landen en dat is vrij veel.

In Nederland kon je de eerste IKEA vinden in Sliedrecht. Daar opende in 1978 de allereerste IKEA, met pas vier jaar later een tweede IKEA in Amsterdam. Inmiddels zijn er dertien IKEA’s over heel Nederland verspreid. Maar of je nou GTST kijkt of een Engelse film: je kunt er regelmatig een IKEA-meubeltje in spotten. Dit zijn 8 bijzondere wetenswaardigheden over het bedrijf.