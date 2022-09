​Huizenmarkt: Eerste scheuren in de bakstenen

De ECB heeft de beleidsrente eerste keer sinds 1999 (Invoering Euro) met maar liefst 0,75 procent verhoogd. De grootste rentestijging ooit. In een persconferentie noemde ECB-president Christine Lagarde de nieuwe verhoging een ‘uitzonderlijke stap’ . Dit is nog maar het begin om de inflatie van meer dan 10% in te dammen en te normaliseren binnen Europa. Voorlopig zal de ECB alleen inzetten op renteverhogingen om de geldhoeveelheid te verkleinen omdat dat middel het meest ‘proportioneel, passend en efficiënt is’ aldus Lagarde.

Europese Centrale bank (ECB) heeft sinds de kredietcrisis van 2009 altijd geprobeerd eventuele “pijn” in de economie te verzachten, maar de afgelopen week heeft de ECB een historische besluit genomen die juist veel pijn gaat veroorzaken in verschillende gelederen van onze economie. De ECB voert een anti cyclisch beleid. De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter heeft het over een creatieve vernietiging dat de status-quo van de markt moet worden vernietigd om de middelen en energie vrij te maken die nodig zijn om te innoveren en te verbeteren.

De gemiddelde hypotheekrente steeg al van gemiddeld 1,5 procent in de begin dit jaar naar bijna 4 procent nu. In het markt algemeen ligt het in de lijn der verwachting dat hypotheekverstrekkers zoals banken de komende tijd hun tarieven nog veel verder zullen verhogen. In de VS is de hypotheekrente boven de 6% gekomen. Dat is niet goed nieuws voor de Europese huizenmarkt. Uitdrukking luidt dan ook, als Amerika kou vat, niest Europa.

Huizenmarkt 2022

De gekte op de huizenmarkt is anno 2022 helemaal voorbij. Het aantal woningverkopen is de afgelopen maanden gedaald door het steeds lager wordende consumentenvertrouwen en het vertrouwen in de woningmarkt in het bijzonder. De aanbod van huizen stijgt. Bij ons stijgen weliswaar de huizenprijzen nog, maar in de VS, Australië en Nieuw-Zeeland is de daling van de huizenprijzen flink ingezet.

Studieboeken leren ons dat een alsmaar stijgende hypotheekrente een negatieve invloed heeft op de woningprijzen. Maar volgens de economen van ING zijn er meer factoren die in de huidige markt een rol spelen om een prijsdaling echt in gang te zetten. Aanbod van woningen blijft relatief krap (in 2008 was er ook een tekort, dit argument gaat volgens mij veel minder op) maar wat echt veel meer effect heeft is de arbeidsmarkt. Zo lang weinig mensen met inkomensverlies te maken hebben en de personeelstekort aanhoud zal het effect van een hoge hypotheekrente op de huizenmarkt niet zo groot zijn. Gevaar voor de huizenmarkt schuilt in hoe diep de komende recessie zal worden en wat de impact daarvan zal zijn op de huidige arbeidsmarkt rekening houdend met de steeds stijgende hypotheekrentes. De eerste scheuren in de bakstenen zijn hoe dan ook zichtbaar.

Dit artikel is geschreven door Halil Kiliç, Blogger, Investor & IT ondernemer.