Hondenhok met een gat in het dak voor 270.000 euro?

Ben je nog op zoek naar een bijzonder hondenhok? Dan is dit misschien een optie. Je moet er wel diep voor in de buidel tasten. Bij Christie’s wordt vandaag het hondenhok geveild dat op 23 april 2019 getroffen werd door een meteoriet. Het gebeurde in Aguas Zarcas, een dorp in de regenwouden van Costa Rica. Hoewel de meteoriet amper 15 gram woog – het deel dat dus niet in de dampkring verbrandde en met duizelingwekkende snelheid de aarde kon bereiken – sloeg het ruimtesteentje wel een gat van zo’n 70 centimeter in het dak van het hondenhok. Wees gerust, de hond die in het hok lag te slapen op het moment van de inslag, een Duitse herder genaamd Roky, bleef ongedeerd.

‘Meteorite not included’

Je moet wel een hele grote space-geek zijn als je honderdduizenden dollars ‘over’ hebt om dit hondenhok te kopen. Het is overigens goed om te weten dat het hondenhok, gemaakt van hout en met een tinnen dak, sinds de aanvaring met de meteoriet opgeknapt is. Het gat dat de ruimtesteen geslagen heeft is natuurlijk ongemoeid gelaten. Dat is immers de ‘cashcow’ van het hok.



Voordat de meteoriet dit hondenhok tot een gewilde rariteit maakte, was het al in een redelijk slechte staat. De vloer, aldus Christie’s was rot en werd door de inslag van de meteoriet compleet vernield. Daar zijn nieuwe planken in gezet. Daarnaast waren sommige steunpilaren van het hok ook aan het rotten. Die zijn intussen ook vervangen. Kortom, je koopt een deels opgeknapt hondenhok met een bijzonder gat in het dak.

De meteoriet zelf wordt overigens niet meegeleverd. Die wordt apart geveild en zal naar verwachting tussen de 40.000 en 60.000 dollar gaan opleveren. Het hoogste bod stond op 23 februari, 09u00 op 14.000 dollar. Veel minder dan het hondenhok dus, maar meteorieten zijn nu eenmaal minder zeldzaam dan een hondenhok dat door een van die meteorieten geraakt is.