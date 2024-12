Hoe konden Nederlandse wolvendeskundigen er zo faliekant naast zitten?

Biologen en wolvenexperts hebben het ons jarenlang verzekerd. Wolven zouden mensen mijden en van nature schuw zijn. Het tegendeel lijkt inmiddels echter waar te zijn. Wolven wandelden al meermaals onverschrokken door dorpen of wijken en mijden ook in de vrije natuur mensen bepaald niet. Als gevolg hiervan neemt de reeds indrukwekkende lijst van confrontaties met wolven alsmaar in omvang toe.

De laatste zes maanden lijkt het bovendien helemaal hard te gaan, want er is sprake van een indrukwekkende groei van het aantal confrontaties met wolven. Hierbij lijkt er ook in toenemende mate sprake te zijn van onverhulde agressie van wolven jegens mensen. Lees de openbare nieuwsberichten over confrontaties met wolven van het afgelopen half jaar er maar eens op na!

Binnen mijn vorige artikel heb ik een semi-wetenschappelijke analyse gemaakt van de vermoedelijke redenen van de onvermijdelijk toenemende agressie van wolven jegens mensen.

Wolven in Nederland zijn hard bezig hun angst voor mensen te verliezen

Mensen met een enigszins gezond verstand en zonder overwegend beroepsmatig (eigen)belang kunnen uit de indrukwekkende groei van het aantal confrontaties met wolven eigenlijk alleen maar afleiden dat wolven hun angst voor mensen in Nederland heel hard aan het verliezen zijn.

De verklaring voor het niet-mensmijdend gedrag is hoogstwaarschijnlijk de enorm hoge bevolkingsdichtheid in Nederland op grond waarvan het uiteindelijk onontkoombaar is dat wolven hun angst voor mensen geheel of gedeeltelijk verliezen door gewenning.

Nederlandse wolvendeskundigen baseren zich op wolven in de vrije natuur

Het feit alleen al dat Nederlandse wolvendeskundigen in weerwil van de indrukwekkende groei van het aantal wolvenincidenten in Nederland eindeloos blijven hameren op het feit dat wolven schuw zijn en mensen mijden, doet vermoeden dat ze niet meer dan overbekende wetenschappelijke bronnen citeren of napraten.

De meeste zelfverklaarde wolvendeskundigen praten elkaar namelijk na op grond van de overbekende wetenschappelijke kenmerken van het zoogdier ‘Wolf’. Ze baseren zich, zeg maar, op het wetenschappelijke equivalent van wikipedia dat stelt dat wolven overwegend schuw zijn en mensen mijden.

Geenszins houden deze wolvendeskundigen echter rekening met het feit dat vrijwel alle beschikbare actuele kennis van wolven binnen de vrije natuur is opgedaan in landen als Canada, de Verenigde Staten, Polen, Duitsland of de Scandinavische landen. Landen met een veel lagere bevolkingsdichtheid dan Nederland en voorzien van de volstrekt vrije natuur welke Nederland als cultuur- of parklandschap volledig ontbeert.

Incidenten worden vervolgens betiteld als ongeloofwaardig of eigen schuld

Doet zich echter vervolgens daadwerkelijk een agressieve confrontatie met een wolf voor, dan wordt niet zelden door diezelfde zelfverklaarde wolvendeskundigen geopperd dat dergelijke confrontaties bij gebrek aan getuigen of beeldmateriaal als ongeloofwaardig vallen te beschouwen. Is er daarentegen wel sprake van getuigen of beeldmateriaal dan wordt niet zelden de schuld van het wolvengedrag bij de slachtoffers zelf gelegd.

Als dat nog niet overtuigend genoeg klinkt, dan worden uiteindelijk de media onzorgvuldige berichtgeving of sensatie verweten. Echter, volgens mij zijn het hier niet de slachtoffers of de media die zich zouden moeten aanpassen aan de wetenschappelijke methodiek van de wolvendeskundigen, maar zou het juist andersom moeten zijn!

Tenslotte papegaaien Nederlandse wolvendeskundigen elkaar gedachteloos na

Landen dus met grote stukken volstrekt vrije natuur, waar bovendien de kans op een treffen met wolven ook buiten deze natuurgebieden enorm veel kleiner is dan in Nederland. Onder dergelijke omstandigheden is het niet zo gek dat wolven permanent schuw blijven en mensen zullen blijven mijden. Er is immers geen sprake van enige gewenning aan mensen.

Eerder benoemd wetenschappelijk equivalent van wikipedia dat al deze zelfverklaarde Nederlandse wolvendeskundigen gedachteloos na-papegaaien gaat echter volstrekt niet op binnen een cultuur- of parklandschap zoals Nederland. Zo veel is inmiddels wel gebleken. Op grond van de regelmatige confrontaties met mensen lijken wolven in Nederland inmiddels de conclusie te trekken dat ze vooralsnog weinig tot niets meer van mensen te vrezen hebben.

Samengevat

Er valt daarom nauwelijks te ontkennen dat wolven een heel stuk intelligenter zijn dan alle zelfverklaarde wolvendeskundigen tezamen en dat de eersten zich in ieder geval wél goed weten aan te passen aan veranderende omstandigheden, helaas!