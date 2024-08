Het maken van beelden van een Spaanse villa: auteursrechtinbreuk?

Aangezien het in Nederland inmiddels ook eindelijk zomer is, geeft dat mij een goede reden om het over een IE-zaak met een zonnig thema te hebben. In een recente rechtszaak bij de rechtbank Noord-Holland stond een aflevering van het televisieprogramma ‘Design Secrets’ centraal. Wat op het eerste gezicht een standaard uitzending leek, mondde uit in een juridisch conflict bij de rechtbank Noord Holland over een vermeende auteursrechtinbreuk. De landschapsontwerper, verantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenruimte van een Spaanse villa, ontdekte namelijk dat zijn werk zonder zijn toestemming was vertoond.

De kern van het geschil

In de aflevering worden beelden getoond van een prachtige villa in de Spaanse plaats Altea. De presentatie werd verzorgd door de interieurarchitect die betrokken was bij het ontwerp van de villa. De landschapsontwerper beweerde dat de interieurarchitect inbreuk had gemaakt op zijn auteursrechten door het vertonen van beelden van de door hem ontworpen buitenruimte in het programma. Hij stelde verder dat de interieurontwerper misleidende reclame had gemaakt door de indruk te wekken dat hij zelf de ontwerper was van deze buitenruimte. De landschapsontwerper vorderde onder meer een onmiddellijke stopzetting van de uitzendingen waarin deze beelden te zien waren.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank boog zich over de vraag of hier sprake was van een auteursrechtinbreuk. Daarbij oordeelt de rechter dat het hier van belang is wie daadwerkelijk verantwoordelijk was voor het filmen en uitzenden van de beelden. Dat was namelijk SBS6 dan wel producent van het Tv-programma. Daarmee was de interieurontwerper dan ook niet actief betrokken bij het vastleggen en verspreiden van de beelden. Om die reden kon de interieurontwerper niet worden aangesproken op auteursrechtinbreuk.

Wat betreft het beroep op de misleidende reclame en onrechtmatige daad, trekt ook dit keer de landschapsontwerper aan het kortste eind. Bij dat oordeel neemt de rechtbank in overweging dat voornamelijk de binnenkant van het huis in beeld is gebracht en het commentaar van de interieurontwerper vooral betrekking heeft op de woning zelf en de door hem gemaakte interieurkeuzes. Het staat vast dat er in het televisieprogramma ook (drone)beelden zijn gebruikt waarin de buitenruimte is afgebeeld. De paar opmerkingen die de interieurontwerper maakte over de buitenruimte waren echter niet genoeg om te kunnen spreken van misleidende reclame. De rechtbank vond dat het programma geen onjuiste indruk wekte over wie de ontwerper van de buitenruimte was.

Conclusie

Deze uitspraak laat enerzijds zien hoe belangrijk het is om de juiste partij te dagvaarden. Anderzijds is het van belang dat ook het vertonen van beelden van een gebouw soms kan leiden tot een schending van auteursrechten, maar dat men zich dan wel bewust moet zijn van de manier waarop dit gepresenteerd wordt. Het is dan ook aan te raden om goede afspraken te maken over de rechten en verantwoordelijkheden bij creatieve samenwerkingen.

