Het is de Dag van de Arbeid, waarom vieren we dat in Nederland niet?

Vandaag is het 1 mei en dat is de Dag van de Arbeid. Voor veel landen was dit een goede reden om hier een officiële feestdag van te maken. Dus wordt er vandaag in de rest van de wereld maar weinig gewerkt. Het is in de meeste Europese landen zelfs een doorbetaalde feestdag. Komen we er in Nederland dus een beetje karig vanaf. En we hebben sowieso al weinig officiële feestdagen. Dus waarom vieren we de Dag van de Arbeid niet? En kunnen we er geen feestdag van maken? Ook op Twitter wordt al gepleit voor de invoering van deze dag, bijvoorbeeld in plaats van Koningsdag. Ook vakbond FNV wil dat 1 mei een feestdag wordt en maakt zich hier jaarlijks hard voor.

Dag van de Arbeid: zo werd het een feestdag

De Dag van de Arbeid is ontstaan in 1890, vooral uit massale onvrede over arbeidsvoorwaarden en de strijd voor een 8-urige werkdag. Over de hele wereld gingen mensen massaal de straat op. In de Verenigde Staten had dat snel succes, want de werkdagen werden al korter. Het jaar daarna werd besloten om een jaarlijkse traditie te maken van de Dag van de Arbeid. Elk jaar gaan mensen de straat op voor betere arbeidsvoorwaarden. De dag is dus inmiddels al meer dan 130 jaar een traditie.

Waarom vieren we in Nederland geen Dag van de Arbeid?

In veel landen is 1 mei dus een feestdag, maar niet in Nederland. Dat heeft er vooral mee te maken dat er in ons land veel minder onrust is over arbeidsvoorwaarden en we weinig confrontaties hebben gehad tussen vakbonden en de overheid. Hoewel ook in ons land mensen nog steeds de straat op gaan, heeft de dag een andere lading dan in veel andere landen. Er is in Nederland simpelweg minder onrust. Toch hopen veel landgenoten en vakbonden dat 1 mei ook hier wordt uitgeroepen tot feestdag. Net zoals bijvoorbeeld in onze buurlanden België en Duitsland.