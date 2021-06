Grote problemen met de Google App op Android toestellen

Google heeft (weer) eens problemen met een van haar apps. Dit keer is het Google App zelf die voor de nodige ergernis zorgt. Online en in fora stromen meldingen binnen over de app. Hij crasht direct na het opstarten of start al helemaal niet op. Zelf heb ik er op mijn toestel, een Huawei (ja, nog mét Google support) ook last van.

Oplossing: verwijder updates Google App

Over het hoe en waarom van deze problemen zal Google uiteindelijk wel iets gaan roepen. Voor nu is het belangrijkste dat de app weer gaat werken. Via Androidworld vond ik in ieder geval een workaround die het probleem bij mij en anderen in mijn omgeving oplostte. Het verwijderen van de updates van de Google App. Dat doe je als volgt:

Ga naar de instellingen op je smartphone

Ga naar de Apps

Scroll naar de Google App en selecteer die door erop te tikken

Open het menu van de app – de drie puntjes rechtsboven in het scherm

Selecteer ‘Updates verwijderen’ door erop te tikken

Direct daarna werkt de Google App – voor nu – weer als vanouds. Voor zover bekend hebben Apple (iOS) gebruikers geen last van de Google App crashes.