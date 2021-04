Google verbetert procedures om herhaling van WebView crashes te voorkomen

In maart stond de halve Android-wereld op zijn kop. Wereldwijd werden gebruikers geconfronteerd met crashende apps. Al snel bleek dat het probleem ontstaan was na een update van Google WebView. Een bug die enkele dagen later verholpen werd. Rest natuurlijk wel de vraag hoe het zo mis kon gaan.

Welnu, Google heeft daar nu uitleg over gegeven. Simpel gezegd lagen een fout bij de ontwikkeling van nieuwe functies, gecombineerd met onvoldoende, of niet grondig genoeg, testen. Daardoor was een bug in ‘Chrome & WebView’s experiment & configuration technology’ niet opgemerkt. Die bug zorgde voor instabiliteit in Android applicaties die WebView gebruikten om web-content weer te geven.