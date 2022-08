Grolsch produceert nu groen gas uit eigen afvalwater

Bierbrouwer Grolsch heeft met succes het eerste groen gas geproduceerd uit eigen afvalwater. Op het terrein van de brouwerij is een groen gasinstallatie geplaatst die jaarlijks 1 miljoen Nm3 groen gas uit biogas gaat produceren. Dit komt overeen met het gasverbruik van ongeveer 700 Twentse huishoudens.

Energy as a Service



Het groen gas, een duurzame vervanger van fossiel aardgas, wordt bijgemengd in het bestaande aardgasnet. De technologie is geleverd door bio-energiebedrijf en plaatsgenoot HoSt Groep, die in deze ‘Energy as a Service'-samenwerking eigenaar en beheerder is van de installatie.