Google aangeklaagd voor gebruik data uit medische dossiers

Tech-bedrijven zoals Apple en Google storten zich steeds vaker en meer op de lucratieve wereld van de gezondheidszorg. Ze ontwikkelen niet alleen health- en fitness wearables en apps, maar werken ook aan oplossingen voor de diagnostiek en monitoring. Daarvoor hebben ze toegang nodig tot medische gegevens van patiënten.

In het VK sloot Google's dochteronderneming Deepmind ruim zes jaar geleden een overeenkomst met de Royal Free NHS Trust. Daardoor kreeg het bedrijf toegang tot de medische gegevens van zo'n 1,6 miljoen patiënten. Die, zo blijkt nu, daarvoor geen expliciete toestemming gegeven hebben. De gegevens werden gebruikt voor de ontwikkeling en het testen van een AI-algoritme en een smartphone-app voor de diagnose van acuut nierletsel.

Google niet beboet voor gebruik medische gegeven

Amper een jaar na die deal werd het rechtmatige gebruik van de medische gegevens door Google en Deepmind al in twijfel getrokken. Uiteindelijk besloot de Britse privacy waakhond dat de overeenkomst inderdaad in strijd was met de wet en regelgeving op dat gebied. Echter, Google en Deepmind werden daarvoor niet beboet. De reden daarvoor, zo stelde de waakhond, was dat de gezondheidssector een tekort aan begeleiding op da gebied heeft.