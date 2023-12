Gewonden door turbulente Airbus A380 vlucht

Nu is de schade aan het interieur van de Airbus 380 gewoon te repareren, maar als er gewonden vallen is dat natuurlijk minder leuk. Diverse passagiers aan boord van de turbulente Emirates vlucht spraken over algehele paniek aan boord en sommigen dachten zelfs dat hun laatste uur geslagen had.

Een van de passagiers zette een foto van de schade die ontstond toen hij vanuit zijn stoel tegen het plafond van de Airbus gelanceerd werd op X. Door de klap brak hij zelfs zijn nek (tweede X-post hieronder). Ook andere passagiers die niet in hun gordel zaten, werden tegen het plafond gelanceerd. Dat resulteerde onder andere in scheuren, afgerukte haren en gekreukte stoelen.

Deze week is een Airbus A380, nog altijd het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, van Emirates tijdens een vlucht op weg naar Dubai vanuit Australië in hevige turbulentie terecht gekomen. Die was zo heftig dat een aantal passagiers in het toestel, dat door zijn afmetingen en ontwerp normaliter weinig tot geen last heeft van turbulente luchtstromen, zodanig gewond raakten dat ze in het ziekenhuis belandden. Zij hadden na de waarschuwing van de piloot, slechts enkele seconden voordat de turbulentie toesloeg, niet genoeg tijd om hun gordel vast te maken. Enkele passagiers werden door de hevig schuddende A380, waarbij het toestel ook een vrije val maakte, zelfs tegen het ‘plafond’ van het toestel gesmeten.

Paniek door hevige turbulentie

Dit turbulente ongeval is met name bijzonder omdat een Airbus A380, door zijn afmetingen en design, normaliter nauwelijks last heeft van turbulentie. Kleinere toestellen zijn daar veel gevoeliger voor. Dat heb ook ik al meer dan eens aan den lijve ondervonden. En ja, zo’n heftige ervaring geeft zelfs iemand zonder enige vorm van vliegangst zweethanden en een adrenaline stoot die de hartslag naar de 160 doet schieten.

Zelf zat ik in 2007 in een toestel van Brussels Airlines toen dat op weg van Nice naar Brussel in hevige turbulentie terecht kwam. In de minuten daarvoor merkten we al dat het toestel steeds verder van haar route afweek. Dat was in een poging een groot gebied met onweersstoringen boven het midden van Frankrijk te omzeilen. Terwijl het cabinepersoneel bezig was met het serveren van drankjes en snacks klonken er over de intercom ineens, en binnen een paar seconden, een tiental bliepjes.

Dat was blijkbaar een signaal voor het cabinepersoneel om de serveerkarretjes in sprinttempo naar de ‘keuken’ te racen, zekeren en zichzelf in hun stoelen te planten en gordels om te doen. Voor ons als passagiers brandde al enkele minuten het ‘Fasten Seatbelts’ lampje. Wij zaten dus allemaal in de gordel. En dat was maar goed ook, want toen het cabinepersoneel nog bezig was met het vastmaken van hun gordels, dook het toestel – een viermotorige kleine Avro RJ85 – zo heftig naar beneden dat het blikje Coke Zero dat op het uitklaptafeltje stond de lucht in gelanceerd werd en tegen het plafond van het toestel spatte. Passagiers begonnen te schreeuwen, bagagebakken vielen open en koffers en tassen vlogen in het rond. In totaal duurde deze beangstigende ervaring zo’n 20 seconden, maar die voelden als minuten.

Gelukkig vielen op onze vlucht geen gewonden. Dat was op de Airbus A380 vlucht van Emirates eerder deze week dus wel anders, helaas. Het bewijst maar weer dat het advies van piloten en cabinepersoneel om de gordel te allen tijde vast te klikken tijdens een vlucht, niet uit de lucht gegrepen is. De foto’s in de posts op X van de Airbus vlucht zijn een duidelijke reminder daarvoor.