Geen 1,5 meter afstand meer houden en andere wijzigingen die vanaf morgen ingaan

Het kan je niet zijn ontgaan dat we vanaf morgen te maken krijgen met de coronapas en we geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Hoewel er nog maar weinig met corona besmette mensen zijn in Nederland en de druk op de ziekenhuizen klein is, gaan we nog niet terug naar het 'oude normaal'. Het demissionaire kabinet zag genoeg aanleiding om te versoepelen, maar daarbij wordt wel een nieuwe maatregel ingevoerd: de coronapas. En daar is nogal veel om te doen. Want als je niet volledig gevaccineerd bent, heb je niet automatisch een QR-code in bezit die je nodig hebt om binnen te komen in de horeca, bij evenementen, poppodia, theaters en bioscopen. Wij hebben de veranderingen voor je op een rijtje gezet.

Geen anderhalve meter afstand meer

Het lijkt al jaren geleden dat de vloeren op openbare plekken niet waren volgeplakt met stickers die ons vertellen dat we 1,5 meter afstand moeten houden. We zijn er snel aan gewend geraakt, maar ook heel blij dat de regel gaat verdwijnen. Het afstand houden ging bijna vanzelf, maar de nieuwe gewoonte kun je nu weer afleren. Vanaf morgen hoeft dit namelijk nergens meer. Hoewel de overheid nog steeds 'dringend adviseert' om onderling afstand te houden, is het geen regel meer vanaf 25 september.