Een op de vijf e-bikes is een Gazelle

Je kunt er bijna letterlijk niet meer omheen als je een rondje gaat fietsen: e-bikes. Ze zijn er in alle maten en soorten en afhankelijk van waar je je in Nederland beweegt, zie je dan ook verschillende modellen voorbij zoeven. Het lijkt we alsof iedereen erop rijdt.

In de Randstad zijn het vooral de elektrische bakfietsen die de fietspaden, wegen en soms ook trottoirs bestormen. In de rest van bewoond Nederland zie je met name de ‘standaard’ elektrische fietsen. In bossen en andere natuurgebieden loop je het risico door een elektrische mountainbike gegrepen te worden, terwijl het in het Limburgse Heuvelland krioelt van elektrische ‘geholpen’ renfietsen.

E-bike bezit en bekendheid

Kortom, Nederland is een e-bike land geworden. Onderzoeksbureau Multiscope heeft vandaag de nieuwste editie van haar E-bike Monitor gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een op de vijf e-bikes (19%) in Nederland een fiets van Gazelle is. Let wel, dit gaat om het totale bezit van elektrische fietsen. Het is dus niet zo dat 19 procent van de verkochte e-bikes ook een Gazelle is.

Het bekendste e-bike merk is Stella. Van de ondervraagden, zo’n 5.000 Nederlanders, geeft meer dan een kwart (27%) aan dat merk te kennen. Gazelle staat daar op de tweede plek met 22 procent. Als mensen een lijstje met e-bike merknamen voorgelegd krijgen, dan kruisen ze Gazelle (87%) het meest aan, gevolgd door Batavus (84%) en Stella (81%).