Ecstacy maakt octopussen aanhankelijk

Gul Dolen, neurowetenschapper aan de Johns Hopkins University, was al geruime tijd geïnteresseerd in het (asociale) gedrag van octopussen. Zelf deden hij en zijn lab al jaren onderzoek naar de effecten van MDMA op het menselijk brein. Een en een is ook in de VS twee zou je dus denken. Echter, Dolen werd pas echt getriggerd toen enkele jaren geleden wetenschappers de volledige genetische code van de Californische tweevlekoctopus ontrafelden.

Onderzoekers wisten dus al veel langer dat octopussen bepaald geen aanhankelijke dieren zijn. Sterker nog, wanneer ze in gevangenschap gehouden worden, bijvoorbeeld voor onderzoek, dan moeten ze allemaal in een eigen, afgesloten, aquarium. Anders vechten ze elkaar het water uit, net zo lang tot een van beiden het loodje legt en door de ander opgegeten wordt.

MDMA maakt octopussen ‘mellow’

De volgende uitdaging was het toedienen van de ecstacy. Zomaar even een pilletje in het avondeten stoppen, was geen optie. Daarom kwamen ze op het idee om de octupussen, die niet veel groter zijn dan een mensenhand, in een ‘beker’ met een oplossing van zeewater en MDMA.

Bij de eerste experimenten bleek de dosis MDMA te hoog, waardoor de opctupussen leken te ‘trippen’. Ze raakten in paniek en gingen in een hoekje liggen staren. Met kleinere doses werden ze een stuk rustiger – mellow – en uiteindelijk dus ook aanhankelijker. Beesten die normaliter elkaar het licht niet in de tentakels gunnen leken elkaar ineens heel erg te mogen.

Wat het nut van dit onderzoek is? Geen idee. Misschien een handig weetje voor aquarium liefhebbers die twee octupussen bij elkaar willen zetten.