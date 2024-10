Den Haag ontvangt EU missie label voor duurzaamheid

Op 8 oktober ontving de gemeente Den Haag als eerste en enige Nederlandse stad het EU missie label ‘100 klimaat neutrale en slimme steden in 2030’. Ze krijgen deze erkenning omdat de gemeente Den Haag in Europa koploper is met haar innovatieve klimaatactiviteiten en -ambities. Deze erkenning is een steun in de rug voor de Haagse inwoners, ondernemers en met name de ondertekenaars van he Haags Klimaatakkoord.

EU missie label

Met dit label treedt Den Haag toe tot een selecte groep van 53 Europese steden die sneller klimaatneutraal kunnen worden volgens de Europese Commissie. De Commissie ondersteunt hiermee de plannen van de gemeente om snel de uitstoot van broeikasgassen in de stad te verminderen of te compenseren. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de manier waarop de gemeente dat samen met de stad doet. De Europese Commissie vindt bijvoorbeeld het Haags Klimaatakkoord een goed voorbeeld van samenwerking en participatie. Het akkoord bevat maar liefst 38 klimaatdeals gesloten door 115 partijen (bedrijven, ondernemers, overheden, maatschappelijke en internationale organisaties en inwoners van Den Haag).