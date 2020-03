De zomertijd gaat vannacht weer in! Moet je de klok nu vooruit of achteruit zetten?

Vannacht, op 29 maart, gaat de zomertijd weer in en mag de klok om 2.00u een uur vooruit naar 3.00u. Een uurtje minder slapen dus dit weekend, maar vanaf morgen is het wel iedere avond langer licht. Pas op 25 oktober verzetten we de klok weer naar wintertijd, voor zolang het duurt. Er is namelijk al jaren discussie over het verzetten van de klok. Sinds 1977 hebben we ieder jaar een zomer- en wintertijd. Veel mensen hebben last van de klok die verzet wordt en daarom wil de Europese Commissie ervan af. Dat gaat dit jaar nog niet gebeuren, want er wordt pas in 2021 weer over gesproken.

En voor wie niet kan onthouden of de klok nu voor- of achteruit gaat is er nog een handig ezelsbruggetje. In het voorjaar gaat de klok vooruit.