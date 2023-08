De politie stopt met AI om gewelddadigheid te signaleren

De politie gebruikt een algoritme om in te schatten wie er geweld zou kunnen plegen in de toekomst, maar het is zodanig onder vuur komen te liggen dat het heeft besloten ermee te stoppen.

Algoritme

Het gebruikte tot voor kort een algoritme om in te schatten of iemand op basis van gedrag uit het verleden mogelijk crimineel gedrag zou vertonen in de toekomst. Follow the money heeft er zodanig een zaak van gemaakt dat de politie heeft moeten besluiten ermee te stoppen. Het zou een te grote invloed hebben op de privacy. De politie stopt het gebruik van het algoritme dan ook meteen. Dat is best bijzonder, want het is al in 2014 gestart met dit algoritme.

Volgens de politie komt het stoppen vooral door het niet goed kunnen meten of die Risicotaxatie Instrument Geweld daadwerklijk een positief effect heeft. Sterker nog, het is niet eens duidelijk of het algoritme überhaupt nog wordt gebruikt. Het keek naar het het geslacht van een persoon, plus de leeftijd en of iemand een strafblad heeft. Op die manier kon het een beoordeling geven over de toekomst van die persoon. Op basis daarvan werd dan een risicoanalyse gemaakt of iemand in de toekomst gewelddadig gedrag zal vertonen.