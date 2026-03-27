De RDW keurde onlangs de eerste e-step goed voor gebruik op de openbare weg in Nederland. ANWB reageert als eerste verzekeraar met een specifieke e-stepverzekering. Handig - maar het onthult ook hoeveel mensen al jaren illegaal rondrijden.

Tot voor kort was de situatie rond e-steps in Nederland juridisch een grijze zone. Via webshops waren tientallen modellen verkrijgbaar, maar vrijwel geen enkele step beschikte over een RDW-typegoedkeuring - de officiële toelating die bepaalt of een voertuig de openbare weg op mag. Dat betekende: rijden voor eigen risico, zonder WA-dekking, en technisch gezien in overtreding.

Daar is nu verandering in gekomen. De RDW verleende de eerste nationale typegoedkeuring aan een e-step, de Selana Alpha. Het voertuig voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen, krijgt een blauw kenteken en mag legaal de straat op. ANWB kondigt tegelijk aan als eerste verzekeraar een e-stepverzekering aan te bieden, via de bestaande bromfietsverzekering.

Wat de verzekering dekt

De dekking volgt het standaardmodel voor bromfietsen. Verplicht is de wettelijke aansprakelijkheid: schade die je bij anderen veroorzaakt bij een aanrijding of ongeluk. Daar bovenop biedt ANWB optionele dekking voor diefstal, beschadiging door vallen en vandalisme. Accessoires zoals een helm, slot of telefoonhouder zijn mee te verzekeren door de waarde op te tellen bij de step zelf.

"Je bent bij een aanrijding niet gedekt voor schade die je bij een ander aanricht. Dit kan grote financiële gevolgen hebben."

Die waarschuwing van ANWB-distributiemanager Joris Smink klinkt misschien formeel, maar is concreet. Wie met een niet-goedgekeurde step een fietser aanrijdt en letselschade veroorzaakt, kan geconfronteerd worden met claims die in de tienduizenden euro's lopen — en draait daar volledig zelf voor op.

Meer goedkeuringen op komst

De Selana Alpha is voorlopig de enige step met een Nederlandse typegoedkeuring, maar dat zal niet lang zo blijven. Fabrikanten en importeurs die hun producten willen laten toelaten tot de Nederlandse markt, zullen het RDW-traject moeten doorlopen. Smink verwacht dat er snel meer goedkeuringen volgen nu het eerste precedent is gesteld.

Daarmee verandert ook het speelveld voor verzekeraars. ANWB is nu de eerste, maar de markt voor e-stepverzekeringen staat pas aan het begin. Naarmate meer modellen worden goedgekeurd en de step een normaler onderdeel van het stadsverkeer wordt, zullen andere aanbieders volgen. Wie nu een goedgekeurde step rijdt of wil kopen, heeft in ieder geval voor het eerst een heldere optie.