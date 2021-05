De dag van de huisarts na het jaar van de digitalisering

Precies een week na de dag van de verpleging is het vandaag de dag dat we met z’n allen gevraagd worden wat meer stil te staan bij de huisarts. Hopelijk niet letterlijk, want de behandelkamer van de huisarts, hoe aardig de goede man of vrouw ook is, wil je natuurlijk liever niet te vaak zien. De dag van de huisarts is in het leven geroepen om de rol die de huisarts speelt in het verbeteren van de gezondheidszorg te benadrukken en wordt dit jaar voor de elfde keer ‘gevierd’.

Het jaar van de digitalisering van de huisarts

Net als de rest van de gezondheidszorg was, en is, het ook voor veel huisartsen een bijzonder jaar geweest. Met dank, uiteraard, aan dat vermaledijde virus. Er is veel veranderd. Zo werd vlak voor de eerste coronagolf de eerst een digitale huisartsenpost geopend. De tijden van de overvolle wachtkamers waar patiënten soms al meer dan een half uur voor de geplande afspraak binnenkomen is op zijn retour. Corona heeft ook bij de huisarts het fenomeen van ‘just-in-time’ planning doen oprukken. We komen nu vijf, maximaal tien, minuten vóór de afspraak naar binnen. Dat is althans zoals veel huisartsenpraktijken het nu ingericht hebben.

Maar, nog belangrijker misschien, we gaan niet meer voor elk ‘wissewasje’ naar de huisarts. En al helemaal niet meer altijd fysiek naar de praktijk zelf. Steeds meer huisartsen hebben het afgelopen jaar het aantal telefonische consulten opgeschroefd. Daarnaast is ook het videoconsult doorgebroken als een normaal instrument om de huisarts te kunnen raadplegen. In 2019 was er nog niet één huisarts in Nederland die patiënten consulten aanbood via videobellen. Tegen het einde van de eerste coronagolf een jaar geleden, gaf bijna driekwart van alle huisartsen (onderzoek van het Nivel) aan dat ze videobellen inzetten als alternatief voor het fysiek, op de praktijk, spreken van patiënten.

Het voordeel van videobellen is natuurlijk dat de patiënt, via de videoverbinding, de huisarts ook echt kan laten meekijken om het stellen van een diagnose op afstand voor de huisarts te vereenvoudigen. Denk aan het tonen van wondjes, uitslag en andere kleine zichtbare kwaaltjes.