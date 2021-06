Crowdfunding moet 1 miljoen opleveren voor gouden tip in zaak Tanja Groen

Van Tanja Groen, de studente die in de zomer van 1993 in de buurt van Maastricht verdween, ontbreekt sindsdien elk spoor. De afgelopen jaren – de laatste keer enkele dagen geleden nog – is op veel plaatsen in en buiten Limburg al gezocht naar aanwijzingen die tot haar verblijf-, of laatste rustplaats zouden kunnen leiden. Zonder ook maar enig resultaat. De ouders van Tanja hebben nu, samen met Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon, een bijzondere stap gezet. Zij willen met crowdfunding 1 miljoen euro bij elkaar verzamelen. Dat geld is bedoeld als beloning voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de vermissingszaak.

Hoogste beloning ooit

De misdaadverslaggever heeft speciaal voor deze actie de stichting De Gouden Tip opgericht. Als het streefbedrag van 1 miljoen euro gehaald wordt, dan is het meteen de hoogste beloning die ooit in Nederland uitgeloofd is voor een tip die naar de oplossing van een misdrijf leidt.

De vermissing van Tanja Groen is de eerste zaak waar de stichting een crowdfunding voor opzet, maar in de toekomst wil De Gouden Tip zich ook richten op andere cold cases en misdaadmysteries. “De huidige beloningen in Nederland zijn veel te laag en zorgen niet voor een impuls om vitale, belangrijke, informatie over misdrijven te delen met politie en justitie”, aldus de Vries tijdens een persconferentie.