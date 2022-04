CNN trekt na amper een maand de stekker al uit CNN+

Dat gezegd hebbende, het aantal sVOD-diensten dat om de gunst van de streamers en bingers strijdt, is bijna niet meer te tellen. Dat maakt de start van elke nieuwe aanbieder extra moeilijk. Daarbij komt dat CNN+, als nieuwszender, feitelijk een ‘one-trick-pony’ dienst is. Ze hebben nieuws, nieuws, achtergronden… bij het nieuws, talkshows… over het nieuws… etc.

Het besluit om de sVOD-dienst van CNN zo snel alweer de nek om te draaien komt vlak nadat Waner Media, inmiddels de oude eigenaar van de nieuwszender, met Discovery fuseerde en als Warner Bros. Discovery verder door het leven gaat. De nieuwe eigenaren zijn er wel heel snel van overtuigd dat CNN+ geen grote toekomst beschoren was. Toegegeven, de dienst had na een maand nog maar amper 10.000 kijkers/abonnees, maar je kunt nu niet zeggen dat ze het een serieuze kans gegeven hebben.

Niet alle streaming diensten zijn even populair. Dat zal niemand verbazen. Netflix blijft de onbetwiste nummer 1 en ook Amazon Prime, Disney+ en zelfs HBO (Max) doen het best goed. Die hebben allemaal een behoorlijk gevarieerd content aanbod. Dat gold, ja dat moet nu al in de verleden tijd, niet voor CNN+. Het zou, volgens de nieuwszender die ooit groot werd dankzij het live verslag van de eerste Golfoorlog (1991), CNN’s ‘biggest thing ever’ moeten worden. Nou, dat heeft dan amper een maand geduurd.

Geen breed content aanbod? Geen kans!

Hoewel iedereen nieuws kijkt, volgt en leest, is het niet bepaald een onderwerp waar je een streaming abonnement voor afsluit. Zeker niet bij een zender die toch vooral een bepaald deel van het politieke spectrum belicht. Zonder nu verder daarop al te diep in te gaan. Wat ik bedoel te zeggen is dat sVOD-diensten die niet beschikken over content voor een breed publiek, het steeds moeilijker krijgen.

In Nederland kennen we Viaplay als een sVOD-dienst met een, nu nog, beperkt content aanbod. Hoewel miljoenen mensen in ons land de verrichtingen van Max Verstappen volgen, is dat voor slechts een heel klein deel van hen voldoende reden om alleen daarvoor een abonnement op Viaplay te nemen.

Dat is overigens ook precies wat de nieuwe eigenaar van CNN als een van de belangrijkste redenen noemt voor het besluit om CNN+ vaarwel te zeggen. "In een complexe streamingmarkt willen consumenten eenvoud en een allesomvattende service die een betere ervaring en meer waarde biedt dan op zichzelf staande aanbiedingen, en, voor het bedrijf, een duurzamer bedrijfsmodel om onze toekomstige investeringen in geweldige journalistiek en verhaal vertellen", aldus J.B. Perrette, de streaming baas van Discovery.