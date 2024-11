Check de langste basejump ooit (met dank aan Red Bull F1-engineers)

Basejumpen is een soort next level gestoordheid. Je springt vanaf een hoog punt op aarde, in plaats van een vliegtuig of helikopter. Vroeger werd het in Nederland gedaan vanaf de Euromast, toen was het even verboden, maar inmiddels mag het sinds een jaar of 5 weer. Die jump is echter een peuleschil vergeleken met het nieuwe wereldrecord.

Langste basejump ooit

Race-engineers van Red Bull hebben geholpen om een pak te maken voor basejumpen, en mind you: die pakken hebben geen reserveparachute. Bovendien is er een kans op off-heading opening, waarbij de parachute zich opent tegen hetgeen waar iemand vanaf sprong. Gelukkig ging het met het wingsuit van waaghals Peter Salzmann allemaal op rolletjes, duidelijk in Red Bull-logo’s gehuld.

Zes minuten deed hij over 12 kilometer en hij deed het vanaf de Zwitserse Vaud-alpen die 4.000 meter hoog zijn. De snelheid die hij haalde was krankzinnig: het was af en toe bijna 200 kilometer per uur. Erg indrukwekkend en het is gelukkig allemaal goed opnemen, het blijft Red Bull natuurlijk: