Bol moet bezuinigen en schrapt 300 banen

Nog geen twee jaar geleden leek het bij de grootste online winkel van Nederland niet meer op te kunnen. De coronapandemie, en de daaraan gekoppelde contact beperkende maatregelen en lockdowns, zorgde voor een enorme groei bij online dienstverleners. Niet alleen de winkels, zoals Bol en Coolblue, maar ook maaltijdbezorgers, supermarkten en bouwmarkten. Het geld stroomde daar letterlijk als een waterval naar binnen. Hoe anders is het nu. Via het FD kwam gisteravond het nieuws naar buiten, dat inmiddels ook al door Bol bevestigd is, dat de webshop de komende jaren fors, zo’n 225 miljoen euro, moet bezuinigen. Helaas kan dat niet zonder banenverlies. In totaal moet zo’n tien procent van het personeel weg, wat neerkomt op 300 banen.

Bezuinigen en banen schrappen, maar het gaat niet slecht

Zoals gezegd, Bol heeft dit gelekte nieuws al bevestigd. Veel keus hadden ze ook niet, want een opname van de personeelsbijeenkomst waarin de bezuinigingen en het schrappen van banen aan het personeel werd medegedeeld, was bij het FD beland. Het leeuwendeel van de banen die geschrapt worden, zullen door natuurlijk verloop verdwijnen. De overige ontslagen betreffen het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Opvallend is wel dat de woordvoerder die het ‘gelekte nieuws’ bevestigde, daarbij ook vertelde dat het niet slecht gaat met Bol. Vergeleken met een jaar geleden, steeg de omzet in het derde kwartaal zelfs weer. Toch ziet Bol de toekomst niet heel rooskleurig in. De oorlog in de Oekraïne en daarmee gepaard gaande energiecrisis en inflatie, zorgt ervoor dat consumenten nu al minder (online) shoppen. De verwachting is dat die trend nog wel even zal aanhouden.