Bol gaat karton ophalen in Amsterdam

Op vrijdag 10 december rijdt hij van 12u00 tot 17u00 door Amsterdam-Zuid. Startpunt is bij het Olympisch Stadion. Voor de zaterdag is een route door Watergraafsmeer (Amsterdam-Oost) gepland, van 10u00 tot 15u00. Hieronder kun je beide routekaartjes en de straten die bezocht worden bekijken.

De kartonvreter is een omgebouwde vuilniswagen die vandaag, vrijdag 10 december, en morgen, zaterdag 11 december, door Amsterdam gaat rijden om kartonnen verpakkingen bij mensen thuis op te halen. Daarbij wordt uiteraard geen onderscheid gemaakt tussen karton van verpakkingen van bol.com of andere winkels. Alles dat aangeboden wordt, gaat de kartonvreter in om gerecycled te kunnen worden. En, zoals het een heuse veelvraat betaamt, kan ook de kartonvreter behoorlijk brullen als hij honger heeft.

Je herkent het wel. In de dagen na pakjesavond verschijnen stapels kartonnen dozen van cadeautjes en verzendpakketten bij en rondom papiercontainers, bij lantaarnpalen en prullenbakken in de wijk. En omdat we elk jaar weer meer online shoppen, en steeds meer en grotere cadeaus kopen – om nog maar te zwijgen van alle kartonnen surprises die gemaakt worden – worden deze stapels ook almaar groter en groter. Hoe langer dat karton en oud papier buiten blijft liggen, des te kleiner de kans dat het nog gerecycled kan worden. Bol.com wil daar iets aan doen. Daarom heeft de webwinkel, samen met de gemeente Amsterdam, de kartonvreter in het leven geroepen.

Bewustwording en efficiënter verpakken

Bol.com gebruikt deze actie om te onderzoeken wat het bedrijf zelf kan doen om het kartonafval op straat te verminderen. Daarnaast zet de webwinkel de kartonvreter ook in om bewustwording te creëren bij de consument over hoe zij het beste karton weg kunnen gooien. Denk bijvoorbeeld aan het kleiner maken van de kartonnen dozen, tot compacte stapels ‘kartonvellen’ zodat papiercontainers minder snel vol raken.

Door producten slimmer en efficiënter, met dunner karton, te verpakken heeft bol.com vorig jaar al 12 procent minder karton per artikel gebruikt dan het jaar daarvoor. Een deel van die winst werd behaald door het gebruik van inpakmachines die producten op maat verpakken. “Ook versturen we miljoenen pakketjes zonder verzenddoos wanneer de originele verpakking van een artikel stevig genoeg is. Hierdoor besparen we verpakkingsmateriaal én ruimte in de bezorgbusjes. En dit brengt ons weer een stap dichter bij onze ambitie om in 2025 klimaatneutraal winkelen mogelijk te maken”, aldus Jori Ebskamp, Manager Duurzaamheid bij bol.com.

“We overleggen met grote webwinkels en pakketbezorgers over manieren om de hoeveelheid karton structureel te verlagen. Ik ben heel benieuwd naar slimme oplossingen vanuit de branche. Dat bol.com nu tijdens de feestdagen alvast een handje helpt om een deel van het karton op te halen is heel welkom. We hebben een gezamenlijk belang en een verantwoordelijkheid om meer duurzaam met verpakkingen om te gaan en daarmee ook te zorgen voor een schonere straat. Samen met de Amsterdammers, die we vragen karton klein te maken en in de container te gooien,” vertelt wethouder Jakob Wedemeijer van de gemeente Amsterdam.