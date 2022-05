Bijenstichting vraagt aandacht voor wilde bijen op Wereld Bijendag

Een wilde bij onderscheiden van een honingbij? Voor 67% van de Nederlanders is dit nog niet zo gemakkelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Bijenstichting onder ruim 2000 respondenten. En dat terwijl het niet goed gaat met de wilde bijen, die cruciaal zijn voor onze voedselvoorziening en het algehele ecosysteem.

Een belangrijke manier om wilde bijen te helpen is door biologisch gekweekte zaden, bloembollen en planten te gebruiken in de tuin of op het balkon – iets wat slechts 39% van de Nederlanders op dit moment blijkt te doen. De Bijenstichting roept daarom vandaag op Wereld Bijendag op om de wilde bijen een steun in de rug te geven.

Wilde bijen worden bedreigd

Het gaat al lange tijd niet goed met de wilde bijen en hommels in Nederland. Van de 359 soorten wilde bijen is inmiddels 55% bijna of zelfs volledig uitgestorven. En die trend lijkt zich gestaag voort te zetten, met grote gevolgen voor de bijenstand, de biodiversiteit en de lokale voedselproductie in Nederland. Het merendeel van de Nederlanders is op de hoogte van het belang van de bij voor ons ecosysteem (98%) en voor onze voedselvoorziening (95%), zo blijkt uit het onderzoek. Grootschalige actie blijft tot nu toe echter uit.

Dit zou zomaar kunnen liggen aan het gebrek aan kennis over wilde bijen. “We merken al langer dat er nog veel onwetendheid is over wilde bijen en de resultaten uit dit onderzoek bevestigen dat,” vertelt Jaap Molenaar, directeur van het Educatiecentrum van de Bijenstichting. “Zo dacht bijna driekwart van de respondenten dat de toenemende populariteit van imkers goed is voor wilde bijen. Dat ligt anders: imkers zorgen voor de gedomesticeerde honingbij en met die honingbij gaat het dan ook relatief goed. Juist de wilde bijen en hommels die zelfstandig leven en dus niet verzorgd worden door imkers kunnen onze hulp het meest gebruiken.”

Zelf een steentje bijdragen

Het onderzoek laat ook zien dat ruim 6 op de 10 Nederlanders (62%) wel graag meer zou willen doen om de wilde bijen in Nederland te helpen, maar dat slechts 36% weet wat ze hiervoor precies zouden kunnen doen. Twee belangrijke manieren waarop je wilde bijen kunt ondersteunen, zijn door biologisch gekweekte zaden, bloembollen en planten te gebruiken en door nestelgelegenheden te creëren.