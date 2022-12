Arctische winter geselt de VS

Iets meer dan een week geleden waren de schaatsliefhebbers in rep en roer. Nederland, en grote delen van Midden-Europa, werden enkele dagen ‘getroffen’ door vrieskou uit het oosten. ‘We’ konden dus weer even op de schaats staan. Inmiddels is het alweer een paar dagen boven de 10 graden en is de vrieskou van vorige week overgegaan in aanhoudende regen. Hoe anders is dat sinds een paar dagen in de VS. Dat zucht momenteel onder een zogenoemde ‘Polar Vortex’. Een Arctische luchtstroming, vanuit het Noordpoolgebied, die de temperaturen in grote delen van de VS tot ver onder het vriespunt laat kelderen.

Gevoelstemperaturen tot -50

In het oostelijke deel van de noordelijke staten – New York, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en Minnesota – is het verreweg het koudst. Daar kunnen de temperaturen dalen tot -35, met gevoelstemperaturen die door de wind de -50 kunnen aanraken. Behalve dat het extreme winterweer helaas ook al een aantal dodelijke slachtoffers gemaakt heeft – de berichten lopen uiteen van een tot enkele tientallen – levert het ook een aantal fraaie plaatjes en video’s op. Zo zorgen de vrieskou en wind voor bevroren huizen langs de grote meren.