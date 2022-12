Apple stopt met scannen devices op kinderporno

Er was ruim een jaar geleden veel te doen over de oplossing die Apple ontwikkelde om iPhones, iPads en Macs in de achtergrond te ‘scannen’ op de aanwezigheid van kinderporno. Met NeuralHash, zoals de ‘scantool’ genoemd werd, zou die controle plaats kunnen vinden zonder de privacy van haar klanten te schenden. Deze week maakte Apple bekend te gaan stoppen met NeuralHash. Naar eigen zeggen omdat ze een betere oplossing hebben waarvoor het niet meer nodig is de content op devices van gebruikers te scannen.

Nieuwe functies voor Communicatieveiligheid

Een van de kenmerken van deze nieuwe oplossing is dat nu de focus vooral ligt op uitbreiding van wat Apple de instellingen voor ‘communicatieveiligheid’ noemt. Die functie zit vanaf iOS 15.2, iPad OS 15.2 en macOS 12.1 standaard in elke iPhone, iPad en Mac.

Communicatieveiligheid wordt binnenkort uitgebreid met een functie die ervoor zorgt dat (jonge) gebruikers gewaarschuwd worden wanneer ze seksueel getinte content (zoals naaktfoto’s of -video’s) gaan bekijken, verzenden of ontvangen. Die waarschuwing wordt bovendien aangevuld met informatie over de gevaren van het versturen, ontvangen en bekijken van dergelijke content.

Volgens Apple zijn de nieuwe functies zo ontworpen dat het detecteren van naaktheid uitgevoerd kan worden zonder dat daarvoor de versleutelde codering van content wordt opengebroken. Apple krijgt nooit toegang tot de betreffende content en weet zelfs niet dat het systeem naaktfoto’s en/of seksueel getinte (illegale) content gedetecteerd heeft.