Apple diensten haperen voor tweede dag op rij

Net als maandag duurde de storing ook nu maar kort. Op de statuspagina van Apple zijn alle 'bolletjes' weer groen. De vraag is nu natuurlijk... voor hoelang? Bovendien denk ik dat veel gebruikers die wel last hadden van de storing graag iets meer willen weten over de oorzaak. Zeker nu het twee dagen op rij misgegaan is.

De problemen werden overigens niet door álle Apple gebruikers ervaren. Een deel van hen kon de getroffen diensten gewoon normaal blijven gebruiken. Net als maandag duurde de storing enkele uren. Ook Apple’s reactie was hetzelfde. Het bedrijf zei in een reactie dat de problemen zich bij een klein deel van de gebruikers voordeden.

Cyberaanvallen?

De storingen bij Apple volgen op een eerdere storing bij Google Maps. Gezien de gespannen situatie in de wereld is het niet zo gek dat deze, schijnbaar onverklaarbare, storingen de speculatie over cyberaanvallen aanwakkert.

De waarschuwingen van inlichtingendiensten en wereldleiders over op handen zijnde cyberaanvallen zullen daar ook hun steentje aan bijdragen. Maar, laten we vooral niet te hard van stapel lopen. Vooralsnog is het een storing zoals zovelen. Het feit dat Apple niet veel loslaat over de oorzaak is ook een beetje ‘typisch Apple’.