Airbus vliegt 22 uur zonder te stoppen

Overigens had de Airbus A400M de non-stop vlucht naar Guam ook met één tankbeurt kunnen halen, want met een minimale cargo (geen vracht of passagiers) heeft dat toestel een bereik van 5.500 mijl. Wellicht had het toestel mogelijk toch (militaire) vracht aan boord. Dat zou ook wel logisch zijn, want anno 2023 met een leeg vliegtuig 22 uur vliegen, alleen maar om een record te breken, is natuurlijk not done.

De afstand en vluchtduur was overigens alleen mogelijk dankzij de begeleiding van twee Airbus A330 tankers. Die zorgden ervoor dat de Airbus onderweg twee keer bijgetankt werd. De Airbus A400M is een viermotorige turboprop voor militaire doeleinden. Met andere woorden, het was geen passagiersvlucht. Met een paar honderd passagiers, en hun bagage, zou het toestel zo’n 20.000 kilo zwaarder geweest zijn. Dan had het mogelijk nog een extra tankbeurt moeten inplannen.

Airbus heeft met een militair toestel, de Airbus A400M, het record gebroken voor de langste non-stop vlucht. Het toestel vloog, zonder tussentijds ergens te moeten landen, één ruk van de RAF basis Brize Norton in Oxfordshire naar het eiland Guam in de Stille Zuidzee. De vlucht duurde 22 uur en in totaal moest meer dan 7.000 mijl afgelegd worden. Ter vergelijk, als je met een passagiersvliegtuig van Engeland of het Europese vasteland naar Guam wilt vliegen, dan moet je daar – door de benodigde tussenstops en het overstappen – minimaal 28 uur voor uittrekken. Inclusief een fikse jetlag natuurlijk.

Non-stop naar Australië vanaf 2025

Ik ben ooit naar Australië gevlogen voor een prachtige vakantie. Dat was aan het begin van de jaren 90. Ik kan me nog goed herinneren dat we in totaal meer dan 22 uur in de lucht ‘hingen’. Dat ging niet zonder stoppen. We vlogen eerst naar Singapore en vervolgens door naar Sydney. Volgens mij kon je in die tijd ook al non-stop vliegen, vanuit Londen, met British Airways, maar helemaal zeker weten doe ik dat niet meer.

Vanaf 2025 kan het waarschijnlijk in ieder geval, want dan wil Qantas daarmee starten. Die vluchten gaan, naar verwachting, zo'n 19 uur duren. Hoe dan ook, een vlucht van 20 uur, of meer, is voor bijna alle huidige vliegtuigen niet te doen. De vraag is ook of je dat moet willen.

