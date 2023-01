ACOI adviseert alle chatberichten van bewindslieden centraal op te slaan

Vorig jaar was het groot nieuws. Tijdens een van de vele ongemakkelijke politieke momenten die onze premier in meer dan 11 jaar heeft moeten doorstaan bleek dat hij nog met een oude Nokia belde, app’te en sms’te. Die had volgens hem niet genoeg ruimte om alle berichten, zoals smsjes en ‘appjes’ te bewaren. Rutte bedacht daarom een workaround. Wat hij belangrijk achtte stuurde hij door en de rest, naar eigen zeggen louter onbelangrijke berichten die niets met het besturen van het land te maken hadden, gooide hij weg.

Nokia app gate

Of Rutte zijn ‘oude Nokia’ nu als een smoes gebruikte om bepaalde zaken (en herinneringen) te verdoezelen, dat is hier niet het onderwerp en laten we dus buiten beschouwing. Feit is wel dat het bewaren van berichten, ook sms’jes en appjes, vanwege de wet op openbaarheid van bestuur, wel verplicht is

Naar aanleiding van ‘Nokia app gate’ is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding aan de slag gegaan om een oplossing voor dat probleem te bedenken. En, zoals dat bij de overheid gebruikelijk is, resulteert de zoektocht naar een oplossing voor een probleem altijd in een lijvig ‘adviesrapport’. Ook als het gaat om het bewaren van chatberichten, die doorgaans maar een paar regels, al dan niet met een foto of linkje erbij.