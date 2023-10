56 kilometer te hard: 1,4 miljoen dollar boete

Verkeersboetes in Nederland zijn, zeker vergeleken met sommige andere Europese landen om ons heen, best pittig. Vooral de sancties voor kleine snelheidsovertredingen – je kent ze wel, 54 waar je 50 mocht – wekken veel frustratie op. Daarvoor mag je binnen de bebouwde kom al 32 euro. Met je smartphone in de hand achter het stuur betrapt worden, kost tegenwoordig al 350 euro. En alle boetes gaan op 1 januari 2024 met 10 procent (inflatiecorrectie) omhoog.

40.000 dollar voor elke mijl te hard

Toch kan het altijd nog erger. Een automobilist in Georgia (Amerika) ontving enige tijd geleden een brief van de lokale ‘CJIB’. Hij was geflitst met 90 mijl per uur (mph) in een zone waar 55 mph de maximum snelheid was. Het boetebedrag was even schrikken. Nou ja, je zou voor minder een hartverzakking krijgen. De goede man werd namelijk een boete opgelegd van 1,4 miljoen dollar. Ja, je leest het goed: 40.000 dollar per mijl overschrijding.

Je zou natuurlijk denken dat de lokale verkeershandhavers een foutje gemaakt hebben. Een komma of punt verkeerd gezet. Nou, dat is niet helemaal waar. Het bedrag klopte wel degelijk, maar het betrof een ‘symbolische’ boete. In de brief waarin de boete werd aangekondigd stond namelijk dat de bestuurder, als hij bezwaar wilde maken tegen de hoogte van het boetebedrag, of de boete in het algemeen, hij zich daarvoor bij de rechtbank moest melden.