​5 dingen die je niet wist over vrijwilligerswerk

Waar we in Nederland vandaag allemaal vooral bezig zijn met Sinterklaas, kruidnoten en pakjesavond, wordt er wereldwijd Dag van de Vrijwilliger gevierd. Vrijwilligerswerk wordt vaak ten onrechte gezien als iets dat je pas gaat doen als je met pensioen bent, als iets wat jonge meisjes even een paar maanden in Afrika doen of als iets dat alleen voor mensen is die zichzelf volledig opofferen voor een ander. Complete onzin: je wordt juist zelf beter van. Dat bewijzen deze 5 feiten over vrijwilligerswerk wel.

1. Je kunt er geld mee verdienen: in 2024 zelfs veel meer Net als het cliché dat waar is: vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, geldt ook dat vrijwilligerswerk niet per se onbetaald werk is. De overheid stelt zelfs een deel van de vergoeding die je ontvangt voor vrijwilligerswerk vrij van belasting. In 2024 gaat dat bedrag bovendien met een fijn bedrag omhoog: Het was 1.900 euro per jaar, maar de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 naar 2.100 euro per jaar. Per maand is de vergoeding 210 euro, terwijl dit nu nog ligt op 190 euro per maand. Het wil uiteraard niet zeggen dat je die vergoeding meteen krijgt als je ergens als vrijwilliger aan de slag gaat, maar organisaties die dat wel doen, zullen je dus waarschijnlijk meer uitbetalen in 2024.

NLdoet: vrijwilligerswerk onder werktijd draagt bij aan het werkgeluk https://t.co/PdOpJBE7Pv pic.twitter.com/zXzs91kKvM — Carrièrezaken | Sollicitatieadviesbureau (@Carrierezaken) March 15, 2019

2. Je werkgever geeft je er mogelijk zelfs betaald verlof voor Het is vaak geen standaard vrij, maar er zijn werkgevers die op dit soort vrijwilligersdagen of op een willekeurige dag in het jaar betaald verlof verschaffen aan hun werknemers als ze dit besteden aan vrijwilligerswerk. Bij Disney is bijvoorbeeld het beleid dat werknemers 40 uur per jaar aan vrijwilligerswerk mogen besteden onder werktijd. Zo wordt het uiteraard wel heel aantrekkelijk om vrijwilligerswerk te doen: je wordt er gewoon voor doorbetaald. Natuurlijk is het de bedoeling dat dit vooral een eerste zetje is naar meer vrijwilligerswerk dat wel in je vrije tijd plaatsvindt. Check vooral hoe dat bij jouw werkgever zit: vaak wordt het in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gestimuleerd, omdat het bedrijf er zo ook beter opstaat.





Zo ik ga weer gratis koken voor wat arme donders. Vrijwilligerswerk. — John (@Boreout) December 1, 2023

3. Het is ook daadwerkelijk leuk werk De één lijkt het geweldig om mooie voedselpakketten samen te stellen voor mensen die minder te besteden hebben, de ander wil liever lekker op vakantie waarbij ze iemand in een rolstoel helpen voortduwen en ze inmaken met een potje klaverjas: er zijn heel veel verschillende vormen vrijwilligerswerk en er is eigenlijk altijd wel iets te vinden dat bij je past. En andersom trouwens ook: je kunt ook juist door vrijwilligerswerk ontdekken dat een bepaald beroep je helemaal op het lijf geschreven is. Maar ook hoeft vrijwilligerswerk helemaal niet heel ver buiten je talent te vallen. Ben jij een kei in Nederlands en help je iemand via een taalnetwerk om onze taal te leren, dan doe je vrijwilligerswerk dat volledig past bij je talent. Of denk aan IT’ers die in de bieb ouderen helpt met computerlessen: het hoeft echt geen ver-van-je-bed-show te zijn, al mag het natuurlijk wel. En ja, het staat oo nog eens goed op je CV: het geldt gewoon als werkervaring.

Het is alweer even geleden, maar ik was blij dat ik deze reiger toen heb kunnen redden.#throwbackthursday #vrijwilligerswerk #trots pic.twitter.com/Jf97CEpIBl — Wijkagent Rob Doorneveld (@WA_DeLeyens) November 30, 2023

4. Het is goed voor je Natuurlijk is vrijwiligerswerk goed voor je, want je doet iets voor een ander en daarin wordt onze oermens enorm gestimuleerd. We zijn gemaakt om in groepen te leven en we vinden het dus belangrijk om iets voor een ander te doen en zo te laten zien dat we bij de groep horen: samen staan we sterk. Nu hoeven we nu niet meer met gevaarlijke dieren te vechten en te zoeken naar ons voedsel, maar nog steeds zit die oerdrang er nog wel in. Er zijn echter meer dan alleen dit soort ‘egostrelende’ voordelen. Zo blijken mensen die vrijwilligerswerk doen langer te leven. Dat is best een goede deal, toch?

Komende dinsdag 5 december is het Internationale Dag van de Vrijwilliger. In onze nieuwste blogpost zetten we daarom onderzoek over vrijwilligerswerk (en de impact op gezondheid en aanwervingskansen) onder leiding van @Stijn_Baert even op een rijtje. Link: https://t.co/Iu3u0GQr0w pic.twitter.com/pjO6aHjv0F — UGent @ Work (@UGentAtWork) December 1, 2023

5. Het is helemaal niet voor oude mensen Hoewel mensen die met pensioen zijn doorgaans meer tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen: ze hoeven immers niet 32-40 uur van hun week op te offeren aan op kantoor zitten, is het helemaal niet zo dat vrijwilligerswerk voornamelijk door ouderen wordt gedaan. 35 tot 44-jarigen blijken koplopers te zijn als het gaat om dit soort banen. Waarschijnlijk is dat mede omdat het aanbod aan vrijwilligerswerk zo divers is: je kunt bijvoorbeeld ook voor je sportvereniging vrijwilligerswerk doen door scheidsrechter te zijn, of te helpen met het neerzetten van de witte strepen in het gras. Een keertje zoiets doen zegt niet dat je meteen een vrijwilliger bent, maar het is vaak wel het begin van iets moois.