2024 is weer een warmste jaar voor Nederland

Het wordt niet alleen in Nederland heter: ook in het buitenland ervaart men dezelfde stijging van de temperatuur. Iets dat volgens de wetenschap het gevolg is van het verbranden van fossiele brandstoffen. Wereldwijd wordt dit jaar voor het eerst de 1,5 graad heter bereikt. Nederland stijgt wel sneller, vooral omdat we land zijn en geen zee: de zeeën bieden nog een soort compensatie. Daarnaast is er een El Nino-effect van toepassing, wat betekent dat het nu warmer is, terwijl de komende jaren weer wat meer koelte zullen laten zien. Dat wordt niet zoveel dat blauw terugkeert in de streepjescode.