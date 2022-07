​10 toffe wetenschappelijke feitjes als geweldige gespreksstarter

De zomer vraagt om feestjes en hoe gezellig die vaak ook zijn, soms ben je verlegen om een onderwerp om over te praten. Met deze 10 bijzondere wetenswaardigheden is gespreksstof gegarandeerd.

Tien gespreksstarters Je kunt op een feestje natuurlijk liever het persoonlijke gesprek voeren, zoals ‘hoe is het nu met jou?’ of ‘Welk project of welke hobby ben jij nu veel mee bezig?’ Zeker interessant, maar niet alle feestjes zijn daar even goed geschikt voor. Bovendien is het leuk om een gesprek te openen met iets wat toch wat algemener is. En: verrassend. Deze 10 wetenschappelijke wetenswaardigheden zijn daarvoor prima geschikt.

1. Mensen hebben niet maar vijf zintuigen We denken allemaal dat we de menselijke zintuigen wel kennen: horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Er zijn er echter veel meer. We hebben ook een zintuig voor tijd, voor evenwicht, voor seksuele opwinding, voor hoe onze lichaamsdelen gepositioneerd zijn en voor pijn. Niet allemaal even prettig, maar wel allemaal heel nuttig.

Er staan nog steeds menselijke voetstappen op de maan Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan manieren om weer naar de maan te gaan, maar inmiddels zijn we er al 40 jaar (!) niet geweest. Je zou denken dat dat laatste bezoek alweer volledig is uitgewist, maar dat is niet zo: de voetstappen staan er nog steeds. Dat komt omdat het op de maan nooit regent of waait, waardoor onze voetafdrukken er waarschijnlijk zullen staan tot de maan er niet meer is. En het worden er waarschijnlijk dus ook nog eens veel meer met de Artemis-missies in het verschiet.

De hersenactiviteit van een acteur is anders wanneer hij acteert In een studie waarbij de hersenactiviteit van acteurs werd gemeten tijdens hun optreden, is naar voren gekomen dat acteurs hun eigen persoonlijkheid onderdrukken. De hersenactiviteit verandert namelijk enorm wanneer de acteur ofwel vragen over zichzelf ofwel vragen over zijn personage moet beantwoorden. Zo gek is dat method acting dus niet: je wordt echt een beetje overgenomen door je personage.

Er is een Starbucks waar ze je naam niet op de beker schrijven Het hoofdkwartier van de CIA in Langley heeft een eigen Starbucks, maar daar gaat het wel iets anders in zijn werk dan we gewend zijn. Verwacht van een CIA-agent geen social media-posts over verkeerd gespelde namen (en waarschijnlijk uberhaupt geen social media posts), want de barista’s van de Starbucks op het hoofdkwartier van de geheime dienst mogen geen namen op de bekers schrijven. Stiekem ben je daar als barista dus ook een beetje geheim agent aan het spelen. Hoe mensen dan weten welke koffie van wie is, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met een goede rij vormen.

De geur van versgemaaid gras ruikt eigenlijk naar stress Een mooie lentedag, de gemeentelijke grasmaaier is net geweest en je neemt de geur eens even goed in je op: heerlijk. Het is een bijna universeel lekkere geur, maar eigenlijk is het helemaal niet zo’n positieve geur. Planten geven elkaar namelijk signalen bij gevaar en dat geldt ook voor grassen. Er komen enzymen vrij die andere planten erop moeten wijzen dat er nood is. Dat ruikt volgende keer toch net even anders.

Je moet een Polaroid-foto helemaal niet schudden “Hey ya, shake it like a Polaroid picture!” Als je nog niet wist dat Polaroid-foto’s geschud konden worden om ze eerder te ontwikkelen, dan zingen de mannen van Outkast het wel. Echter is dat helemaal niet de bedoeling. Ja, in 1940 misschien, toen Polaroid net bestond. Toen moest je de film namelijk zelf van een laagje voorzien en laten drogen, waarbij het inderdaad sneller zou drogen als je het schudde. Inmiddels zit er vanzelf al coating op, dus hoeft dat helemaal niet meer. Sterker nog, Polaroid heeft toen de hit van Outkast uitkwam zelfs een officieel statement naar buiten gebracht: het schudden van je Polaroid kan het fotootje juist vaag maken. Handig om te weten, mocht er weer een fanatiek persoon met een Instax-camera aanwezig zijn.

Waarom stormen altijd mensennamen hebben Eunice, Erica: we noemen stormen altijd naar mensen. Dat heeft echter een vrij geestige geschiedenis. Er was een meteoroloog genaamd Clement Wragge, die de stormen graag vernoemde naar politici waar hij de pik op had. Hij vond het leuk om dan te kunnen zeggen: ‘Mark zorgt voor grote schade’ of ‘Frans raast maar door’. Het KNMI zegt dat er nog steeds mensennamen worden gebruikt omdat we er dan beter de ernst van inzien.

Eenden kunnen ook menselijke spraak nadoen We dachten allemaal dat papegaaien mensen goed kunnen napraten, maar eenden kunnen er ook wat van. Er is in 2021 een onderzoek geweest waaruit bleek dat een Australische muskuseend vaak ‘You bloody fool!’ riep, omdat zijn verzorger dat ook vaak zegt. Eenden blijken dus wel degelijk te kunnen napraten, al werd het onderzoek gehouden onder meerdere muskuseenden. Of de wilde eend zoals we die in Nederland veel hebben het ook kan, dat is nog onbekend. Maar: je staat natuurlijk vrij om een eend in je lokale vijver uit te zoeken en het te proberen.

Duizendpoten hebben niet echt duizend poten: behalve één Een duizendpoot mag dan een veelzeggende naam hebben, eigenlijk klopt dat niet. Er zijn geen geleedpotigen die zoveel pootjes hebben. Tenminste: dat dachten we. In Australië is een duizendpoot ontdekt met veel meer dan 1.000 pootjes: hij heeft er maar liefst 1.306! Het lijf van het diertje is 9,5 centimeter lang en bestaat uit 330 segmenten. De vorige duizendpoot met de meeste pootjes had er 750, dus niet alleen maakt dit exemplaar de naam eindelijk waar: hij doet dat ook nog eens met flinke voorsprong.

Het is goed dat je de eerste nacht van je vakantie slecht slaapt Het is misschien niet ideaal, maar er is een reden dat je op de eerste nacht tijdens een reis slecht slaapt. Dat komt omdat je brein wanneer je gaat reizen extreem alert is. Het heet het ‘eerste nachtseffect’ en in 2016 werd tijdens een studie duidelijk dat het brein nog even extra actief blijft wanneer je op een nieuwe plek bent, zodat je snel kunt reageren op eventuele gevaren in deze nieuwe omgeving.