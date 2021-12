Xiaomi Watch S1 heeft een klassiek ontwerp

Het slimme horloge heeft een 1,43 inch (326ppi) AMOLED scherm dat nagenoeg krasvrij gehouden wordt door saffierglas. Met de 470 mAh accu zou de Watch S1 maar een keer in elke twaalf dagen opgeladen hoeven worden. Verder ondersteunt dit slimme horloge ook NFC en is hij geschikt voor contactloos betalen.

Volgens Xiaomi heeft de Watch S1 maar liefst 117 fitness-modi. Dat hij waterdicht is zal dan ook niemand verbazen. Daarnaast is hij voorzien van sleep-tracking, een hartslagmeter en sensor om het zuurstofgehalte (SpO2) in het bloed te meten.

Zoals het een goed smartphonemaker betaamt heeft Xiaomi gisteren niet alleen een nieuwe smartphone serie gepresenteerd, maar ook een slim horloge. Net als de smartphones zal die vooralsnog alleen voor de Chinese markt bedoeld zijn. De Xiaomi Watch S1 heeft toch vooral een klassiek ontwerp, met een roestvrijstalen behuizing en, naar keuze, een lederen of rubberen band, maar is uiteraard voorzien van alle smartwatch gemakken.

Veel meer valt over de Xiaomi Watch S1 niet te zeggen, behalve dan misschien dat hij in China nog dit jaar (31 december) in de winkels zal liggen voor omgerekend zo’n 150 euro, in een zwarte of zilveren uitvoering. Voor het lederen bandje moet ongeveer 15 euro extra neergeteld worden.