We bellen en sms’en weer veel minder

De ACM heeft deze week de nieuwste versie van de Telecommonitor gepubliceerd. Het rapport over het gebruik van mobiele- en andere telecomdiensten in Nederland. Het zal niemand echt verbazen dat we, vergeleken met voorgaande jaren, weer minder vaste belminuten en sms’jes geproduceerd hebben. Het (mobiel) datagebruik blijft daarentegen, maar ook dat is geen verrassing te noemen, gestaag doorstijgen.

Vaste telefonie verdwijnt langzaam

Kijkend naar de afgelopen drie jaar (van begin 2019 tot eind 2022) is het aantal belminuten via de vaste lijnen zelfs gehalveerd, van 2,8 miljard naar amper 1,4 miljard. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de vaste telefoonlijnen helemaal verleden tijd zijn, zou je denken. Toch telt Nederland nog altijd meer dan 4,5 miljoen vaste telefoonaansluitingen. Een jaar geleden waren dat er nog iets meer dan 5 miljoen.

Appen heeft sms’en al lang ingehaald. In 2022 werden nog zo’n 1,8 miljard sms’jes verzonden. Daarbij worden natuurlijk ook de ‘automatische’ sms-berichten meegeteld. Denk aan verificatiecodes en dergelijke. Die jaar geleden, in 2019 werden in Nederland nog ruim 3,3 miljard sms’jes verstuurd.

Leuk is ook om even te kijken naar de beginjaren van WhatsApp. De chatapp werd weliswaar in 2009 al gelanceerd, maar pas toen we massaal ‘grote’ databundels namen – na de introductie van 4G (2014/2015) – werd ‘appen’ echt populair. In 2014 verstuurden we in Nederland nog zo’n 4 miljard sms’jes. Dat valt mij, vergeleken met vijf jaar later (2019) nog best mee en het geeft aan de ‘teloorgang’ van sms de afgelopen drie jaar eigenlijk sneller gegaan is dan in de vijf jaar daarvoor.