Recordbrekende Nieuwjaarsnacht, en niet alleen voor het dataverkeer

Deze Nieuwjaarsnacht heeft nogal wat records gebroken. Het was de warmste nieuwjaarsnacht ooit en ondanks de stormachtige wind werd er voor een recordbedrag, meer dan 110 miljoen euro, aan vuurwerk de lucht in geschoten. Uiteraard sneuvelden bij de mobiele netwerkproviders ook weer de datarecords. Rondom de klok van twaalf en in de uren daarvoor en daarna hebben we weer massaal ge-appt en gebeld.

Grootste stijging bij Vodafone en KPN

De klanten van Vodafone zorgden voor de grootste stijging van het datagebruik in de nieuwjaarsnacht. Tussen 22.00 op Oudjaarsavond en 04u00 in de Nieuwjaarsnacht moest het netwerk van Vodafone 47 procent meer data verwerken dan een jaar geleden. Hoeveel data er in totaal verwerkt werd, in Terabytes, zegt Vodafone er helaas niet bij.



KPN doet dat wel. Vergeleken met de vorige jaarwisseling moest het netwerk van de groene provider 32 procent meer data verwerken. Tussen 22u00 en 04u00 genereerden KPN-klanten 453 Terabytes aan mobiele data. Daarmee werd er in deze Nieuwjaarsnacht 60 keer meer data verbruikt dan acht jaar geleden. Daarnaast werden afgelopen nacht ook nog 1,2 miljoen SMS’jes verstuurd en ruim 3,9 miljoen minuten gebeld. In 2014 waren dat er respectievelijk 8,5 miljoen (SMS) en 4,9 miljoen (belminuten).

Bij T-Mobile viel, kijkend naar de groei bij de concurrentie, het datagebruik ietwat tegen. Ook het mobiele netwerk van de magenta provider moest deze jaarwisseling meer data verwerken dan vorig jaar, maar die groei bleef beperkt tot 5 procent.