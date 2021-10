Waarom zou je een nieuwe iPhone willen huren?

Vanochtend viel mijn oog op een advertentie voor het huren van een iPhone. Uhm, pardon? Ja, een iPhone huren. Uit nieuwsgierigheid heb ik er toch maar eens op geklikt. Om vervolgens met verbazing de tarieven te zien. Voor een maandje met de iPhone 13 Pro Max mag je ruim meer dan 200 euro neertellen. Huur je een jaar lang een gewone iPhone 13, dan kost je dat 60 euro per maand. Waarom zou je in hemelsnaam een iPhone willen huren?

Huurverhaal uit de oude doos

Voordat ik daar antwoord op geef, zal ik met een stukje historie beginnen. In 1992 waren mobiele telefoons nog geen gemeengoed. Ik werkte destijds als ICT’er en kwam regelmatig voor installaties en onderhoud in onbemande, afgelegen, computerruimtes. Voor een groot project moest ik enkele weken in het noorden van het land uitzendstations van lokale tv-zenders installeren.

Om het succes van de werkzaamheden te testen was het nodig dat ik telefonisch contact kon hebben met collega’s op kantoor. Een autotelefoon was destijds nog schier onbetaalbaar. 4000 gulden voor een Nokia van 3 kilo met een standby-tijd van 30 minuten was heel normaal. Bellen kostte, uit mijn hoofd, rond de zes gulden per minuut. Enfin, een mobiele telefoon aanschaffen was niet echt een optie. Te meer omdat we hem maar een paar weken nodig hadden. Nogmaals, het was 1992, toen onderweg niet bereikbaar zijn nog de normaalste zaak van de wereld was.

Bij PTT Telecom kon je een autotelefoon huren. Dat kostte toen, wederom uit mijn hoofd, enkele tientjes, in guldens, per dag. Voor een periode van drie weken was dat kostentechnisch een stuk verstandiger dan er een aan te schaffen. En zo geschiedde het dan ook. We huurden een Nokia autotelefoon bij de PTT, die we na drie weken weer netjes inleverden.