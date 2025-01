Waarom plekken op Google Maps in sommige landen anders heten

De afbeelding die je hierboven ziet, weet je wat dat is? Zelfs als je het zou weten, dan is er een 50/50 kans dat je het verkeerd zegt. Niet omdat je het niet goed weet, maar omdat het soms per land verschilt hoe iets heet. Daarmee bedoelen we niet dat wij Paris niet op zijn Frans uitspreken, maar Parijs zeggen. Daarmee bedoelen we dat sommige landen bepaalde locaties gewoon voor zichzelf claimen.

Perzische Golf?

Zo heet de Perzische Golf bij ons gewoon de Perzische Golf, maar is dat in Arabische landen helemaal niet zo: daar heet het de Arabische Golf. De reden dat er deze week veel over dit onderwerp wordt gesproken is dat Google Maps twee andere grote aanpassingen heeft gedaan. De berg Mount Denali in Alaska, de hoogste top van Noord-Amerika, die heet tegenwoordig weer Mount McKinley. Het is een van de eerste dingen die Trump heeft gedaan sinds hij weer president van Amerika is.

Een nog grotere verandering die hij heeft gemaakt is dat de Golf van Mexico nu de Golf van Amerika heet. Hij is het er niet mee eens hoe dat zo makkelijk aan de Mexicanen is ‘gegeven’ en dat betekent dat het op Maps nu een water ‘van Amerika’ is geworden. Althans: dat geografische ‘feitje’ hangt af van de locatie waar je vandaan surft. Ben je in de Verenigde Staten, dan is het de Golf van Amerika. Ben je in Mexico, dan is het de Golf van Mexico, maar hoe heet het dan als je vanuit Nederland surft? Er wordt gezegd dat je dan de twee namen ziet, maar wij zien alleen Golf van Mexico, zoals we het altijd al kennen.