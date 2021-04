VodafoneZiggo rolde 5G uit en zag netwerkverkeer fors stijgen

"De netwerken konden deze veranderingen prima aan, net als de toenemende vraag naar onze zakelijke oplossingen voor smart en hybride werken. De investeringen die we afgelopen jaren hebben gedaan, werpen aantoonbaar hun vruchten af. Het bewijst ook dat onze strategie om de klant steeds een stap voor te zijn, werkt. Zelfs het plotselinge effect van een land in lockdown kon ons netwerk prima opvangen", aldus Vodafone CEO Jeroen Hoencamp.

Daardoor werkten we niet alleen meer vanuit thuis, maar zaten we door de sluiting van winkels, horeca en ander vertier, ook in de avonden en weekenden op de bank, op zoek naar (online) vertier.

VodafoneZiggo meldt in haar Impact Report 2020 dat de provider in het (eerste) ‘coronajaar’ een aantal mijlpalen behaald heeft. Zo introduceerde de provider 5G en steeg het netwerkverkeer (datagebruik) met 42 procent. Het mobiele dataverkeer steeg naar ruim 225 duizend Terabyte en het vaste netwerkverkeer kwam uit op bijna 13 Exabyte. Die stijging werd niet zo zeer door de komst van 5G veroorzaakt, als wel het feit dat Nederland een groot deel van het jaar in een lockdown leefde.

Innovaties en 5G

VodafoneZiggo heeft in 2020 met diverse partners ook weer flinke stappen gezet op het gebied van innovatieve samenwerkingen. Zowel in de 5G HUB in Eindhoven als op het gebied van innovaties in de zorgsector, het bedrijfsleven en de samenleving van de toekomst.

De provider noemt in het rapport een tweetal voorbeelden uit de zorgsector. De test met ambulances die op weg zijn naar een noodgeval dankzij 5G-technologie en slimme verkeerssystemen bij alle verkeerslichten automatisch groen licht krijgen. En de chirurg die dankzij 5G technologie via een videoverbinding op afstand een operatie kan uitvoeren.

Duurzaamheid

VodafoneZiggo stelde in het pandemiejaar maatschappelijke ambities op voor 2025: de halvering van de CO 2 -impact én twee miljoen mensen in de samenleving vooruithelpen, bijvoorbeeld met het verbeteren van hun digitale vaardigheden. In 2020 hielp VodafoneZiggo 161.573 mensen vooruit en werd 30 procent reductie van de CO 2 -impact gerealiseerd ten opzichte van 2018.

VodafoneZiggo zal zich ook de komende jaren committeren aan technologische en duurzame innovaties en ontwikkelingen. "Ook het komende jaar gaan onze medewerkers door met het verbinden van mensen, huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties door heel Nederland. Ons streven is en blijft om bij te dragen aan brede welvaart, met passende aandacht voor duurzaamheid en inclusie. Dat vraagt om meer samenwerking en meer openheid. Als bedrijfsleven kunnen we nog veel meer doen. En dat is ook zeker ons plan", aldus Hoencamp.

Het VodafoneZiggo Impac Report 2020 is hier te downloaden.