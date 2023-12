​Terugblik: Pocketline Swing was voor velen de eerste mobiel

20 tot 40 euro kun je er nog wel voor krijgen op Marktplaats, je oude Pocketline Swing. We zijn er eerlijk gezegd wat verbaasd over, maar waarschijnlijk voelen die kopers er net zoveel nostalgie bij als wij. Of je nou een Pocketline Swing rockte of een Jazz: het zijn voor veel mensen hun eerste mobieltjes geweest. We stappen in de tijdmachine en reizen naar 1998.

Hi Prepay bij de Primafoon Ze hadden een soort schuifklepje voor bovenop, kwamen in vrolijke kleurtjes en hadden -jawel- een uitschuifbare antenne. Het waren dé telefoons die je via PTT Telecom kon kopen met bijvoorbeeld een prepaid-simkaart en dan kon je bellen. En daar is ook wel bijna alles mee gezegd. Je kon het bijvoorbeeld als Hi Prepay kopen, dan ging je naar de Primafoon en dan kon je voor 169 gulden (wat zonder inflatie zo’n 77 euro is) die telefoon mee naar huis nemen, zoals je ziet in de reclame in dit artikel. In een andere video zie je wat oude reclames en daar zit ook een Pocketline-reclame in: het blijft leuk om te zien (die andere oude reclames trouwens ook). Veel mensen denken dat de Pocketline Swing werd gemaakt door PTT Telecom en dat is niet zo gek: als je het toestel aanzet, dan zie je ook in beeld verschijnen: PTT Telecom. Echter werd het toestel gemaakt door Alcatel, dat nu nog steeds bestaat. Echter was het een samenwerking, want alleen PTT (en later KPN) verkocht het toestel. Logisch ook wel: er waren eigenlijk weinig andere opties qua netwerk destijds. Pocketline Swing was er in het blauw, geel, oranjeroze en het waren kekke telefoontjes die ook best lekker in de hand lagen. Dat die antenne kon worden uitgeschoven was overigens in de praktijk niet echt nodig: je kon ook bellen zonder uitgeschoven antenne, maar het zou het bereik wel verbeteren.

SMS'en met fysieke toetsen Je had in de periode ook mensen met een Nokia, bijvoorbeeld de 3310 (vanaf 2000) en dat was ook een populair merk, omdat het bijvoorbeeld het spel Snake op het toestel had. Op Pocketline Swing hoefde je niks qua spellen te verwachten: het scherm bood ook maar ruimte voor twee regels tekst. Het was ook het eerste toestel van de schrijver van dit stuk: ze was 11, zat in de brugklas en in het eerste half jaar gebruikte ze het toestel eigenlijk niet, of om te bellen. Later leerde ze pas dat je er ook mee kon sms’en en toen was het hek van de dam. Je kon op de fysieke toetsen niet alleen cijfers zien, maar ook een paar letters. Als je die toets dan meerdere keren indrukte, of lang ingedrukt hield, dan kon je die letters tevoorschijn halen en zo woorden typen. Dat duurde natuurlijk een eeuwigheid, maar ik vond -en misschien heeft dat ook met mijn maniakale drang om te schrijven te maken- het echt magisch. Toen ik alleen nog dacht ermee te kunnen bellen snapte ik totaal niet waarom mijn ouders mij dit apparaatje cadeau hadden gedaan, maar dat ging al gauw de andere kant op en mijn ouders en ik moesten echt afspraken maken over hoeveel beltegoed ik per maand kreeg. Sms’jes waren eerst ook best duur: 50 cent (in gulden), wat uiteindelijk gelukkig steeds minder werd. De kostprijs ligt zelfs onder de cent tegenwoordig. Inmiddels smst bijna niemand nog en zit het vaak inclusief in je telefoonabonnement.

Pocketline Swing Maar toen nog niet: toen was het een bijzondere manier van communiceren en je typte er dan ook vrolijk op los met je toestel. Was je telefoon leeg, dan zette je hem even op de oplader, wat een soort standaardje meteen was en wat er dan ook best tof uitzag. Liet je het toestel vallen, dan hoefde je niet je verzekering te bellen. Waarschijnlijk had je die ook helemaal niet voor je toestel, zo’n verzekering. Dat was ook niet nodig, want dit toestel was redelijk onverwoestbaar. Je moest echt je best doen om die plastic behuizing en dat oldschool schermpje kapot te krijgen. Soms kun je terugverlangen naar een toestel dat zo robuust is, maar we prefereren toch de smartphone van 2023 boven de mobiele telefoon van 1998. Voor iedereen die echter zo’n toestel had, is het soms bizar om te bedenken hoe enorm groot de evolutie van mobiele telefonie is geweest. En nog steeds wel is. Met dank aan Pocketline Swing dus, en dat bedrijf uit Scandinavië natuurlijk.