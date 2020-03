T-Mobile regelt extra connectiviteit voor zorginstellingen & scholen

T-Mobile ondersteunt onderwijs- en zorginstellingen met de bereikbaarheid van leerlingen en onderwijzers, maar ook patiënten en zorgmedewerkers door gratis duizenden PrePaid simkaarten met 50GB data ter beschikking te stellen. Met deze PrePaid simkaarten kan zowel gebeld als gestreamd worden.

"We vinden het belangrijk om in deze crisis een maximale bijdrage te leveren aan de connectiviteit in Nederland. Want in deze tijden is het cruciaal om met elkaar in contact te blijven staan. Juist nu kunnen met name de onderwijs- en zorginstellingen wel een helpende hand gebruiken," aldus Søren Abildgaard, CEO T-Mobile.

Onderwijsinstellingen

T-Mobile wil kinderen in het basis en voortgezet onderwijs voorzien van mobiele internettoegang als zij dat thuis niet hebben, zodat zij de komende tijd onderwijs vanuit huis kunnen volgen. T-Mobile doet dit door gratis PrePaid simkaarten met daarop 50GB data ter beschikking te stellen aan scholen, zodat zij deze aan leerlingen kunnen geven die dit nodig hebben. Daarnaast kunnen ook onderwijzers gebruik maken van de extra belminuten en data, om bijvoorbeeld 1:1 contact te hebben met leerlingen.

Zorginstellingen

Ook zorginstellingen kunnen een beroep doen op deze actie en gratis PrePaid simkaarten aanvragen voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. Het is bedoeld om patiënten in contact te laten staan met hun dierbaren. Daarnaast kunnen ook medewerkers in de zorg - die regelmatig virtueel moeten overleggen met (con)cullega's - hier gebruik van maken.

Internettoegang

T-Mobile kiest bewust voor deze doelgroepen, omdat hier de vraag en behoefte naar internettoegang het grootst is. Bestuurders, zorgpersoneel of onderwijzers die wel een (oude) smartphone ter beschikking hebben, maar het ontbreekt aan internet of belminuten, kunnen deze PrePaid simkaarten aanvragen via een speciale actiepagina.

[Fotocredits © patarapong - Adobe Stock]