Straks ook 5G op Europese vluchten

Het ‘normaal’ kunnen gebruiken van een smartphone terwijl je met 900+ kilometer per uur op 10 kilometer hoogte door het luchtruim zoeft, is nog steeds niet de normaalste zaak van de wereld. De Europese commissie wil daar verandering in aanbrengen.

5G in de ‘lucht’

Zogenoemde in-flight (mobiele) communicatiesystemen zijn, zeker in Europa, nog schaars. In 2008 is door de EU wel besloten om bepaalde frequenties in het mobiele spectrum beschikbaar te stellen voor het gebruik van mobiele communicatie in vliegtuigen, maar dan moet je denken aan bellen, sms’en en datadiensten op 2.5 en 3G. De afgelopen jaren zijn steeds meer luchtvaartmaatschappijen gestart met het aanbieden van wifi in toestellen, maar ook die bieden nog geen 5G-dienstverlening.

De aanpassing die de EU-commissie deze week doorgevoerd heeft, betekent dat er nu ook 5G-frequenties vrijgemaakt gaan worden voor gebruik in vliegtuigen. Het is nu aan de diverse Europese landen om het betreffende 5G-spectrum zo snel mogelijk vrij te maken en beschikbaar te stellen voor 5G-communicatie in vliegtuigen.

"5G zal innovatieve diensten voor mensen en groeimogelijkheden voor Europese bedrijven mogelijk maken. De lucht is niet langer een limiet als het gaat om de mogelijkheden die worden geboden door supersnelle connectiviteit met hoge capaciteit", aldus Thierry Breton, eurocommissaris voor Interne Markt