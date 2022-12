Sony wil nieuwe fabriek voor smartphone camera’s bouwen

Sony is al geruime tijd geen grote speler meer op de smartphone markt. Eigenlijk zijn ze dat sinds de teloorgang van Sony Ericsson ook nooit meer geweest. De Xperia toestellen die de afgelopen jaren het daglicht gezien hebben, bleven niet meer dan een niche-product. Voor de liefhebber van Sony-producten zogezegd. De Sony Xpera 1 IV Gaming Edition is daar een perfect voorbeeld van.

Waar Sony wel al jaren mee scoort, zijn de cameramodules voor smartphones. Die zitten in heel wat smartphones van verschillende merken. Daarmee is Sony een van de marktleiders.

Nieuwe smartphone camera fabriek

Dat is dan ook de voornaamste reden dat de Japanse gadget fabrikant overweegt om enkele miljarden dollars te investeren in een nieuwe fabriek voor smartphone camera sensoren. Dat is althans wat insiders beweren tegenover Japanse media. Het is de bedoeling dat de bouw van de fabriek, die in Japan komt te liggen, in 2024 start. Een jaar later, 2025, moeten de eerste geproduceerde camera sensoren daar dan van de band rollen.

Als de berichten uit de Japanse media kloppen dan verrijst de nieuwe fabriek vlakbij Sony’s huidige grote sensor fabriek in Kunamoto. Daar wordt op dit moment ook al gebouwd aan een nieuwe halfgeleiderfabriek door Sony, TSMC en Denso. Die fabriek moet al in 2024 operationeel zijn en een deel van chips die daar geproduceerd gaan worden, zullen dan bestemd zijn voor de nieuwe camera sensor fabriek van Sony.